個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.65%，折合報359.59元；阿里巴巴（9988）跌0.08%，折合報75.77元；美團（3690）跌0.59%，折合報104.56元；匯控（0005）升0.39%，折合報63.53元；建行（0939）升0.8%，折合報5.36元。

道期現跌0.218%；標期現跌0.32%；納期現跌0.36%。日本東證指數現跌0.92%；韓國KOSPI指數現跌1.89%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.64%。

VIX指數隔晚升0.5%或0.14點，報27.85點。

紐油現升0.25%或0.18美元，報75.42美元；布油現升0.2%或0.15美元，報78.49美元；金價現升0.1%或2.43美元，報2385.35美元；LME 銅期貨隔晚跌1.78%或159美元，報8769.5美元。比特幣現升0.08%或44.18美元，報55198.19美元；美國10年期債息現跌0.9%或0.0358厘，報3.9073厘。

今日焦點股份可留意：

黑芝麻智能（2533）上市，定價28元。

多間公司最快今日公布業績，包括，中移動（0941）、華虹半導體（1347）、利福中國（2136）、美高梅中國（2282）、太平洋航運（2343）、上海實業環境（0807）、中芯國際（0981）、太古（0019）、太古地產（1972）、九龍倉集團（0004）等。

亞洲電視（0707）發現「今夜不設防」節目內容被挪用，料損失80萬元。

APOLLO出行（0860）8億元售DTI股權，料虧損1億元，明復牌。

中渝置地（1224）料上半年扭虧，賺9000萬元。

世茂集團（0813）6億人幣售廈門項目予中建集團。

百濟神州（6160）第二季經調整經營虧轉賺4846萬美元。

中國鐵塔（0788）：未來維持積極分紅政策，全年派息率75%。

國泰（0293）擬增往美國航班降長途線票價，千億投資助國泰配合三跑。

廣東康華醫療（3689）盈警，料中期轉蝕最多2800萬元人幣。

建滔積層板（1888）料上半年多賺65%至7億元。

招商局置地（0978）盈警，料上半年轉蝕。

中國乘聯會：上月新能源車零售88萬輛，按月增3%。

百奧賽圖（2315）料中期虧損最多收窄至4470萬元。

統一企業中國（0220）中期盈利升一成至10億人幣。

白花油（0239）料上半年綜合純利減少至4700萬元。

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