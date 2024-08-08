恒指今早低開104點或0.63%，報16773點，大市成交金額11億元；國指今早低開35點或0.61%，報5897點。恒生科技指數開市報3346點，跌1.05%。上升股份比例為3.16%，下跌為6.67%，無升跌為90.15%。