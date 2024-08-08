恒指今早低開104點或0.63%，報16773點，大市成交金額11億元；國指今早低開35點或0.61%，報5897點。恒生科技指數開市報3346點，跌1.05%。上升股份比例為3.16%，下跌為6.67%，無升跌為90.15%。
藍籌9隻升，55隻下跌，18隻無升跌。中海油（0883）升1.56%，報19.54元，是升幅最大的藍籌，，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報136.5元，升0.96%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報118元，跌4.14%。
恒指續低於10天線(16985.42點)。科指續低於10天線(3411.47點)。
黑芝麻智能（2533）上市，定價28元。開市報18.8元，跌32.86%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）開市報71.1元，跌0.56%。華虹半導體（1347）開市報19.08元，跌1.75%。利福中國（2136）無成交，報0.75元。美高梅中國（2282）無成交，報11.74元。太平洋航運（2343）開市報2.2元，無升跌。上海實業環境（0807）無成交，報0.96元。中芯國際（0981）開市報15.78元，跌0.13%。太古（0019）開市報68.1元，跌3.13%。太古地產（1972）開市報12.98元，無升跌。九龍倉集團（0004）無成交，報21.3元。
亞洲電視（0707）發現「今夜不設防」節目內容被挪用，料損失80萬元。無成交，報0.139元。
APOLLO出行（0860）8億元售DTI股權，料虧損1億元，明復牌。開市報0.7元，升6.06%。
中渝置地（1224）料上半年扭虧，賺9000萬元。無成交，報1.2元。
世茂集團（0813）6億人幣售廈門項目予中建集團。開市報0.66元，無升跌。
百濟神州（6160）第二季經調整經營虧轉賺4846萬美元。開市報106元，升2.51%。
中國鐵塔（0788）：未來維持積極分紅政策，全年派息率75%。開市報0.96元，無升跌。
國泰（0293）擬增往美國航班降長途線票價，千億投資助國泰配合三跑。開市報7.8元，跌0.38%。
廣東康華醫療（3689）盈警，料中期轉蝕最多2800萬元人幣。無成交，報2.73元。
建滔積層板（1888）料上半年多賺65%至7億元。開市報6.5元，升0.15%。
招商局置地（0978）盈警，料上半年轉蝕。無成交，報0.255元。
中國乘聯會：上月新能源車零售88萬輛，按月增3%。汽車股普遍向下。吉利（0175）開市報7.38元，跌1.2%。比亞迪（1211）開市報207.8元，跌1.61%。小鵬（9868）開市報26.9元，跌2.71%。理想（2015）開市報74元，跌0.74%。蔚來（9866）開市報29.65元，跌1.33%。零跑（9863）開市報23.15元，無升跌。恒大汽車（0708）開市報0.275元，跌1.79%。
百奧賽圖（2315）料中期虧損最多收窄至4470萬元。無成交，報6.35元。
統一企業中國（0220）中期盈利升一成至10億人幣。開市報6.83元，跌0.73%。
白花油（0239）料上半年綜合純利減少至4700萬元。無成交，報2.31元。
破頂股包括，港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.45元，開市報5.45元，升0.18%。
4隻股份創上市新低，包括富力（2777）低見0.75元，開市報0.75元，跌1.32%；龍輝國際控股（1007）低見0.32元，開市報0.32元，跌7.25%；創新奇智（2121）低見3.8元，開市報3.8元，跌7.32%；富力地產（2777）低見0.75元，開市報0.75元，跌1.32%。
創52周低，其中包括，永利澳門（1128）低見5.41元，開市報5.41元，跌0.92%；金沙中國（1928）低見13.8元，開市報13.8元，跌1%；太興（6811）低見0.74元，開市報0.74元，跌3.9%。
異動股
上升異動股，包括，雲康集團（2325）開市報9.5元，升14.6%；朗華國際集團（8026）開市報0.355元，升10.94%；鼎石資本（0804）開市報0.26元，升9.24%；德視佳（1846）開市報5.1元，升8.51%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.109元，升6.86%；中國投資開發（0204）開市報0.51元，升6.25%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）開市報0.7元，升6.06%；眾淼（1471）開市報6.4元，升5.44%；天潤雲（2167）開市報2.54元，升4.96%；博雅互動（0434）開市報1.51元，升4.86%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）開市報4.75元，升4.86%。
下跌異動股，包括，黑芝麻智能（2533）開市報18.8元，跌32.86%；再鼎醫藥（9688）開市報13.4元，跌14.1%；巴克１７９８集團（1010）開市報0.32元，跌12.33%；瑞科生物－Ｂ（2179）開市報8元，跌8.78%；卓悅控股（0653）平上市低位0.011元，開市報0.011元，跌8.33%；創新奇智（2121）創上市新低，見3.8元，開市報3.8元，跌7.32%；龍輝國際控股（1007）創上市新低，見0.32元，開市報0.32元，跌7.25%；富豪產業信託（1881）開市報0.455元，跌7.14%；經濟日報（0423）開市報0.82元，跌6.82%。
其他報道
港股ADR跌157點 夜期低水143點 中移動、中芯、太古系、九倉等業績 黑芝麻上市