年度化保費等值（「APE」）銷售額按年增長17%，新造業務CSM按年增長6%，新造業務價值（「NBV」）按年增長23%。全球財富與資產管理業務的淨流入為1億加元，比2023年第二季度的22億加元為低。

宏利首席財務官ColinSimpson表示，打算根據目前計劃悉數回購9,000萬股，令資本回報超過30億加元。

公司指，第二季，亞洲業務的核心盈利增長40%，歸因於持續的業務增長勢頭，以及2023年下半年涉及精算方法及假設的更新。在加拿大方面，團體保險業務的強勁增長以及利好的淨保險經驗促使2024年第二季度核心盈利增長7%。在美國方面，不利的淨保險經驗以及在2023年12月公布的長期護理再保險交易所引致的核心盈利減少，令2024年第二季度的核心盈利下跌11%。全球財富與資產管理業務的核心盈利增長23%，因利好的市場影響所帶來的較高費用收益、呈現正值的淨流入以及利好的稅務調整。

新造保險業務方面，亞洲業務持續錄得良好勢頭，APE銷售額、新造業務CSM及新造業務價值分別增長7%、10%及19%，反映日本及香港在2024年第二季度的銷量呈現升幅。新造業務價值利潤率按年增長3.4個百分點，反映嚴謹定價以及業務組合的變更。

加拿大新造業務價值創下歷史新高。與2023年第二季度相比，APE銷售額及新造業務價

值分別增長61%及50%，這歸因於所有業務部門的銷量均錄得升幅，其中以團體保險的大額銷售為主。由於個人保險業務的利潤率擴大及獨立基金產品銷量上升，新造業務CSM錄得33%的增幅。

美國APE銷售額因產品組合轉變而按年下降4%，而新造業務價值則上升3%。由於產品組合變更及利率上升的影響，新造業務CSM下跌30%。

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