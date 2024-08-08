文章日期：2024年8月8日 11:06
摩根大通報告稱，將美國經濟到今年年底陷入衰退的可能性，由上月初的25%，上調至35%，將到2025年下半年經濟陷入衰退的可能性維持在45%。
摩通指，美國的消息「暗示勞動力需求走弱比預期更為劇烈，裁員的初步跡象顯現」，「我們溫和上調對經濟衰退風險的評估，相較之下我們對利率展望的評估調整幅度更大」。
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