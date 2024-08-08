港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌9日，跌5.96點子至4.07417%，是4月25日後最低，當日報4.00893%。對上一次連跌9日是4月11日，當日拆息報4.30964%。
港元現報7.7914元升值69點子，曾貶值最多4點子，報7.7987元，亦曾升值最多168點子，報7.7815元，是8月5日7.7697元後最強。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌9.97點子至3.67976%，是6月4日後最低；1星期HIBOR跌11點子至3.82476%，是5月8日後最低；2星期HIBOR跌5.5點子至3.89613%，是5月8日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.31點子至4.3%，是2023年5月10日後最低；6個月期HIBOR跌2.61點子至4.38363%，是2023年5月10日後最低；12個月期HIBOR跌1.57點子至4.44125%，是2023年5月2日後最低。
美元指數現報103.054貶值0.143點或0.14%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.404%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1664%，連續7日擴闊，利差是2024年5月17日後最闊，當日差距為-1.1907%。
對上一次連續7日擴闊，是2024年1月18日，當日利差報-0.723%。
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