美股隔晚回吐，今早亞股普遍跟隨低開，日股、A股、港股止跌回升，台股、韓股續跌。美元、日圓變動不大，港元波幅較大。今晚美國將有申領失業救濟數據、內地明公布CPI、PPI。恒指、國指見8月2日後高，北水轉流出。