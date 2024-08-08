美股隔晚回吐，今早亞股普遍跟隨低開，日股、A股、港股止跌回升，台股、韓股續跌。美元、日圓變動不大，港元波幅較大。今晚美國將有申領失業救濟數據、內地明公布CPI、PPI。恒指、國指見8月2日後高，北水轉流出。
恒指今早低開104點，高位升145點，低位跌212點，高低波幅358點。上升股份比例為20.71%，下跌為24.98%，無升跌為54.3%。
恒指半日升120點或0.71%，報16998點，大市成交金額548億元；國指升51點或0.87%，報5984點。恒生科技指數收報3414點，升0.94%。
藍籌股成交金額223.71億元，佔大市成交40.82%；科指成份股成交金額115.92億元，佔大市成交21.15%；國指成份股成交金額188.33億元，佔大市成交34.36%。
24隻雙櫃台股，總成交0.89億元人民幣，相當於約0.97億港元，佔大市成交的0.18%。
窩輪及牛熊證成交金額減少15.89%，至86.41億元，佔大市成交15.75%。牛熊證成交金額41.42億元，減少13.9%；窩輪成交金額44.99億元，減少17.64%。
藍籌56隻升，19隻下跌，7隻無升跌。創科實業（0669）升3.85%，收報98.4元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌2.58%，收報101.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，11隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報43.4元，升3.58%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報118.6元，跌3.66%。
恒指曾升穿10天線(17007.96點)。科指曾升穿10天線(3418.21點)。
北水南下合計淨流出0.18億元，終止連續3日流入。
傳小米汽車二期工廠已開工建設 內地網民揭周末晚上都趕工。小米（1810）收報16元，升0.63%。
花旗：騰訊（0700）遊戲推廣見效 利好第三季業績。收報372.2元，升2.42%。
宏利（0945）第二季核心盈利增6% 息0.4加元。收報192元，無升跌。
黑芝麻智能（2533）上市，定價28元。收報21.05元，跌24.82%。曾跌最多34.71%，低見18.28元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）收報72元，升0.7%。華虹半導體（1347）收報19.6元，升0.93%。利福中國（2136）收報0.75元，無升跌。美高梅中國（2282）收報11.8元，升0.51%。太平洋航運（2343）收報2.16元，跌1.82%。上海實業環境（0807）收報0.96元，無升跌。中芯國際（0981）收報16.12元，升2.03%。太古（0019）收報69.1元，跌1.71%。太古地產（1972）收報13.12元，升1.08%。九龍倉集團（0004）收報21元，跌1.41%。
亞洲電視（0707）發現「今夜不設防」節目內容被挪用，料損失80萬元。收報0.139元，無升跌。
APOLLO出行（0860）8億元售DTI股權，料虧損1億元，明復牌。收報0.67元，升1.52%。
中渝置地（1224）料上半年扭虧，賺9000萬元。收報1.2元，無升跌。
世茂集團（0813）6億人幣售廈門項目予中建集團。收報0.72元，升9.09%。
百濟神州（6160）第二季經調整經營虧轉賺4846萬美元。收報109.6元，升6%。
中國鐵塔（0788）：未來維持積極分紅政策，全年派息率75%。收報0.95元，跌1.04%。
國泰（0293）擬增往美國航班降長途線票價，千億投資助國泰配合三跑。收報7.79元，跌0.51%。
廣東康華醫療（3689）盈警，料中期轉蝕最多2800萬元人幣。收報2.65元，跌2.93%。
建滔積層板（1888）料上半年多賺65%至7億元。收報6.69元，升3.08%。
招商局置地（0978）盈警，料上半年轉蝕。收報0.255元，無升跌。
中國乘聯會：上月新能源車零售88萬輛，按月增3%。汽車股個別發展，吉利（0175）收報7.53元，升0.8%。比亞迪（1211）收報208元，跌1.52%。小鵬（9868）收報27.25元，跌1.45%。理想（2015）收報75.45元，升1.21%。蔚來（9866）創上市新低，見28.6元，收報29.55元，跌1.66%。零跑（9863）收報23.6元，升1.94%。恒大汽車（0708）收報0.29元，升3.57%。
百奧賽圖（2315）料中期虧損最多收窄至4470萬元。收報6.29元，跌0.94%。
統一企業中國（0220）中期盈利升一成至10億人幣。收報6.38元，跌7.27%。
白花油（0239）料上半年綜合純利減少至4700萬元。收報2.31元，無升跌。
破頂股包括，淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.23元，收報1.17元，跌2.5%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114.6元，收報114.6元，升0.61%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.58元，收報2.55元，升0.39%；位元堂（0897）創52周高，見0.41元，收報0.4元，升2.56%；中石化冠德（0934）創52周高，見4.38元，收報4.37元，升1.16%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；安保工程控股（1627）創52周高，見0.47元，收報0.46元，無升跌；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.46元，收報5.45元，升0.18%。
破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見54.2元，收報53.75元，升0.09%；翰森製藥（3692）創52周高，見19.16元，收報18.94元，升2.49%。
32隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.202元，收報0.202元，跌1.46%；富力（2777）低見0.75元，收報0.8元，升5.26%；蔚來（9866）低見28.6元，收報29.55元，跌1.66%；卓悅控股（0653）低見0.01元，收報0.011元，跌8.33%；呷哺呷哺（0520）低見1.02元，收報1.06元，跌3.64%；農夫山泉（9633）低見28.2元，收報29.35元，跌1.18%；閩港控股（0181）低見0.075元，收報0.075元，跌6.25%；綠地香港（0337）低見0.16元，收報0.168元，跌1.75%；北方礦業（0433）低見0.018元，收報0.02元，無升跌；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.034元，收報0.034元，跌12.82%。
56隻股份創52周低，其中十隻包括，瑞安房地產（0272）低見0.63元，收報0.64元，無升跌；新濠國際發展（0200）低見4.03元，收報4.18元，跌0.71%；永利澳門（1128）低見5.29元，收報5.43元，跌0.55%；銀河娛樂（0027）低見29.9元，收報30.4元，跌1.3%；金沙中國（1928）低見13.36元，收報13.9元，跌0.29%；周大福（1929）低見6.47元，收報6.66元，升0.15%；東風集團股份（0489）低見2.09元，收報2.14元，跌0.93%；叙福樓（1978）低見0.55元，收報0.56元，跌3.45%；稻香（0573）低見0.65元，收報0.66元，跌1.49%；太興（6811）低見0.7元，收報0.71元，跌7.79%。
異動股
上升異動股，包括，璋利國際（1693）收報0.034元，升36%；交大慧谷（8205）收報0.177元，升26.43%；滙景控股（9968）平上市低位0.02元，收報0.025元，升25%；毅德國際（1396）收報0.38元，升24.59%；珠光控股（1176）收報0.145元，升20.83%；聯洋智能控股（1561）收報0.13元，升20.37%；川控股（1420）收報0.107元，升20.22%；力勤資源（2245）創上市新低，見4.38元，收報5.18元，升14.86%；順騰國際控股（0932）收報0.024元，升14.29%。
下跌異動股，包括，中油潔能控股（1759）收報0.45元，跌30.77%；阿仕特朗金融（8333）收報0.3元，跌25%；黑芝麻智能（2533）收報21.05元，跌24.82%；龍輝國際控股（1007）創上市新低，見0.255元，收報0.26元，跌24.64%；長久股份（6959）收報13.44元，跌19.9%；金輪天地控股（1232）平上市低位0.024元，收報0.034元，跌19.05%；環球印館（8448）收報0.05元，跌16.67%；世紀金花（0162）收報0.084元，跌15.15%；聯泰控股（0311）見52周低0.146元，收報0.146元，跌14.62%；興銘控股（8425）創上市新低，見0.042元，收報0.042元，跌14.29%。
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