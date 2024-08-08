期內撇除投資物業價值變動後的基本盈利55.76億元，按年持平。撇除兩個期間的投資物業價值變動及重大非經常性項目後的經常性基本盈利47.62億元，跌2%。

上半年收益為395.63億元，按年跌23%。 太古地產於上半年的應佔經常性基本 溢利28.98億元，按年跌9%。減幅反映擴展業務帶來的財務支出淨 額增加及辦公樓物業租金收入減少。由於需求減 少及有新增供應，香港的辦公樓市場仍然疲弱。 然而，以出租率而言，香港辦公樓物業組合一直跑贏其所在市場。香港的零售市場仍然具挑戰 性。公司積極優化商戶組合及進行市場推廣活 動，以抵消出境旅遊及遊客消費行為改變帶來的 負面影響。

太古可口可樂期內 錄得經常性 溢利8.78億元，去年同期則為16.27億元，溢利減少 要是由於在2023年下半年出售美國太古可口可樂，部分影響被新收購的泰國及老撾專營公司帶來的應佔溢利所抵消。撇除出售事項以及新 收購業務的影響，溢利減少2%。

展望下半年，太古投資於核心市場的長遠焦點仍保持不變。公司亦將繼續尋找投資於大灣區的 機會，並於今年6月與深圳市政府簽署諒解備忘錄，凸顯了太古進一步擴展在大灣區業務的承諾。 太古地產將繼續專注實現其投資及發展計劃，並加強現有的零售及辦公樓組合。儘管香港市場的前景仍充滿挑戰，預期中國內地的零售需求將維持堅穩。