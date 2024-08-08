集團同時公布，擬進行15億元的回購計劃，在當前不明朗的市場狀況下進行股份回購可展示公司對其業務展望及前景充滿信心，最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。公司現有財務資源足以實施計劃並維持穩 健的財務狀況。

集團指，上半年核心純利微跌主要反映財務支出淨額上升和香港辦公樓租金收入減少 。核心純利已當中包括出售太古城住宅項目的停車位。而純利下跌則反映了上半年投資物業公平值虧損8.79億元，投資物業公平值變動屬於非現金性質，不會對公司營運現金流或核心純利造成任何影響。

集團上半年收入微跌0.2%至72.79億元，當中物業投資收入按年微跌0.07%至67.27億元，包括辦公樓租金收入跌6.59%至27.65億元，零售物業租金收入按年增4.9%至36.82億元，住宅租金收入按年增5.3%至2.18億元。

上半年物業買賣方面收入按年持平，達8800萬元﹔上半年酒店收入按年跌2.52%至4.64億元。

集團指香港的零售物業組合表現疲軟，將繼續透過商戶組合優化、營銷推廣及會員獎賞計劃吸引本地 顧客和遊客，以抵銷外遊和遊客消費模式改變的負面影響。儘管辦公樓市場因需求低迷和供應量增加而疲弱，但香港辦公樓組合依然表現堅穩。在中國內地，上半年零售銷售額下跌；儘管出境旅遊增加，人流仍然保持穩定。

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