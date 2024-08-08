他表示，下半年增長將由以舊換新等帶動，不過商家亦反映疫情期間很多消費者已升級用品，品牌及平台亦已推出相關補貼，以及未見政府有積極及大型刺激政策出台，令下半年消費仍較為平穩，相信注重低價的電商平台會跑出。

方錦聰指出，電商平台下半年將更加注重利潤率表現，料行業未來2至3年收入增長為6至7%，利潤增長加快，以及回購減少整體股本數量，每股盈利增長可達至15至20%；毛利擴張約5%。

他預期，平台未來將減少強調低調，更注重變現表現，「白牌商家」，未來1至3年將經歷消化產能及汰弱留強，或因更高毛利而發展海外市場；品牌則會減低研發成本，貿易商的生存空間更細。

他又稱，現時外資尚未大規模回歸，更多傾向投資印度市場，即使維持低配中國及高配印度仍可跑贏大市。他解釋，外資一般而言投資會較為長遠，未有政策出台之下信心較弱。

其他報道

【有片：埋身擊】加密貨幣低位有強大支持 料後市逐步回升

半日沽空金額增4% 騰訊沽空增22%

涉嫌操縱股價 Kakao創辦人被逮捕起訴

九龍倉中期轉蝕26億 息0.2元 消費投資趨於淡靜 令物業市場失去活力

太古地產上半年盈利跌兩成中期息0.34元 擬斥15億回購

恒指半日升120點 科指升0.94% 北水轉流出 黑芝麻智能上市潛水24%

太古半年盈利跌7% A股中期息1.25元增4%

松屋冀年內在港開設第二間分店

萬達據報擬貸款過百億 向上市前投資者支付費用

滬深三大指數半日向上 滬指半日先跌後升 收升0.38%

摩通戴蒙：懷疑通脹能否回到2% 料很快會減息

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌9日 港元升值

摩通上調美國經濟陷入衰退機會至35%

傳小米汽車二期工廠已開工建設 內地網民揭周末晚上都趕工

網傳甘肅一對夫妻遭農行職員毆打 官方：全面調查 涉案人員已停職

花旗：騰訊遊戲推廣見效 利好第三季業績

宏利第二季核心盈利增6% 息0.4加元

長橋證券：推美股60檔實時報價

迪士尼第三季賺26億美元 串流業務首錄盈利

摩通：75%套息交易已平倉

恒大稱旗下被申清盤 不影響保交樓等重點工作

Meta關閉旗下VR遊戲工作室Ready at Dawn

滬深三大指數低開 人行進行71億元人幣逆回購

恒指低開104點 科指跌1% 黑芝麻智能上市跌32%