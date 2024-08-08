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瑞銀料內地下半年線上零售按年升5至7% 電商競爭趨理性

瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰發表今年下半年中國互聯網及電商展望，認為雖然宏觀經濟疲弱，不過電商平台表現會相對跑贏，電商競爭更加理性，而消費者需求受壓，預期下半年線上實體零售銷售將按年增長5至7%，未來跨境電商將對平台發展更重要。

他表示，下半年增長將由以舊換新等帶動，不過商家亦反映疫情期間很多消費者已升級用品，品牌及平台亦已推出相關補貼，以及未見政府有積極及大型刺激政策出台，令下半年消費仍較為平穩，相信注重低價的電商平台會跑出。

方錦聰指出，電商平台下半年將更加注重利潤率表現，料行業未來2至3年收入增長為6至7%，利潤增長加快，以及回購減少整體股本數量，每股盈利增長可達至15至20%；毛利擴張約5%。

他預期，平台未來將減少強調低調，更注重變現表現，「白牌商家」，未來1至3年將經歷消化產能及汰弱留強，或因更高毛利而發展海外市場；品牌則會減低研發成本，貿易商的生存空間更細。

他又稱，現時外資尚未大規模回歸，更多傾向投資印度市場，即使維持低配中國及高配印度仍可跑贏大市。他解釋，外資一般而言投資會較為長遠，未有政策出台之下信心較弱。

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