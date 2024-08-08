moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

【羅仕揚專欄】港股已成「路人甲」

奧運閉幕在即，港將在今屆再有獎牌落袋，可喜可賀。縱觀整個尚未為最終版本的獎牌榜，大國在傳統上較擅長的項目，優勢似乎不再如過往般明顯，例如美國的游泳，以及中國的羽毛球等。「地球是平的」的論述沒有錯，全球化趨勢令更多具級數的教練更願意出國「搵食」，加上體育科學的廣泛應用，大國運動員即使在優勢項目依然維持在頂級水平，但其他國家選手的質素也在不斷提升中。中小國或地區在獎牌上持續出現突破，也為這些國家的運動員增添了拼搏的動力。

作為金融人，筆者與大部分香港人一樣，對奧運不少項目只是一知半解，有些甚至連聽也未聽過，充其量只能擔當觀眾及啦啦隊；但既然說到「地球是平的」，環球股市明顯是一個最能體現全球化的地方，因為大部分具領導地位的股市，都是資金及資訊(理論上)完全流通，投資者可以自由進出；換向話說，任何股市有風吹草動，一個市場的投資情緒，無論是亢奮抑或恐慌，都有機會投射到另一個市場上，這亦是環球市場行之已久的一套法則。

然而這個星期初的環球股災(是否股災或可斟酌，畢竟急跌過後已迅速急彈)，日股周一單日急跌12%，緊接的歐股、美股均出現明顯沽壓，納指收市仍跌逾3%，但港股呢？即使與日股交易時段有明顯重疊，但結果卻像不關事似的，恒指象徵式跌200幾點。到周二日股大幅反彈逾一成，港股卻反其道而行，不爭氣地要以微跌收市，縱使外圍股市反彈幅度亦與日股相去甚遠，但起碼升跌的趨勢也類近，不似港股猶如路人甲般，明明仍然是國際金融中心之一，但股市走勢卻與國際市場變得不再接軌。

當然，說到港股自己有自己的走勢，這大抵已不是新鮮事。美股日股在過去一段時間持續攀升，標普500指數依然高企，等待再次挑戰5,500點的機會，日經指數在一個月前，亦曾突破40,000點關口，然而港股走勢卻大幅落後。我不會武斷地說港股從未升過來吸引眼球，恒指今年亦曾攀升至萬九點以上，高位與兩萬關距離不足400點，不過轉眼之間，又重回萬六至萬七點附近的橫行區。媒體又好，股票KOL又好，經常都對港股放負，好像恒指年初至今暴跌了很多似的，但必須說句公道話，恒指現水平與去年底比較，變化其實不大，但對比其他主要股市的表現，也很難怪責投資者為何會對港股失去耐性。

究竟是誰邊緣化了港股？這問題或許有點偽命題，因為就像「有雞先還是有蛋先」，或許根本沒有答案。市場上不同投資者的策略眾多，但最終目標只有一個，就是賺錢，這又分為長期或短期。長期的很容易理解，就像股神巴菲特的價值投資法，看中一隻質地好、具潛質的股份，買入後就耐心等它上升；至於短期的，則是捕捉股價波幅，從中尋找獲利機會。

然而現時港股最大的問題，就是波幅欠奉，短炒的很不客易才能獲得幾個百分比的波幅，隨時短炒變長揸，自然心灰意冷離場，別忘記短炒附帶的對沖盤、套戥盤等，也隨著市場流動性降低而減少，可以說，市場波幅低令資金離開，從而令到波幅更低。至於早已入貨的長期投資者，繼續望天打卦；計劃入市的亦不確定現時入場是否已經Buy at Low，取態自然更觀望。既然「地球是平的」，短炒資金不一定要來港股，可以去美股日股歐股，甚至是表現更好的台股印股；長揸的已中伏只能按兵不動，未入場的亦寧願去更具吸引力的市場。官員們常說未見資金大規劃離開的跡象，以此反駁坊間對港股欠缺吸引力的質疑，但卻不代表市場的流動性依然十足。

所以說，港股現時有點「乜都唔關我事」的感覺，只因環球投資者對港股的興趣確實大不如前，這當中亦包括了理論上最支持港股的北水。真金白銀投注的，往往是最真實的反映，當連中資券商落廣告做Marketing，也以美股為招徠，招聘廣告也以聘請與美股交易相關職位為主時，大概也知道內地投資者對美股即使「口裡說不」，但「身體卻很誠實」。早前更有任職中資券商Dealer的朋友說，雖然不能說已放棄港股，但現時幫客人落盤做Deal的主力，一定是美股，而據他所說，他所任職的券商，逾八成的客戶都是內地人。

想港股擺脫「路人甲」的標籤，這豈會是易事？這問題等如是要解答如何提升港股的吸引力，當那個雲集本港金融精英的「促進股票市場流動性專責小組」，成立接近一年也只能交出減印花稅、降買賣差價、研究買賣手數等行貨功課，能夠解決這難題的人，應該可以直接獲聘任為財金官員，而且要聘請得比劍后去馬會更快。市場是理性的，當內地經濟及消費市道遇上樽頸，以中資股為主的港股，吸引力怎計也會差了一截；但資金也不是盲目沽中資股，像電訊股及石油股等高息股及穩陣藍籌，抗跌力依然十足，或反映多無癮的市場，也會有捧場客，只是取態會變得更審慎及保守罷了。

要為港股尋求一個Turning Point？年底剛好就有一個，筆者年初在本欄不就寫過《支持中資股，我只信特朗普》？近期看奧運得出的結論，就是千萬別看輕愛國心，特朗普如成功當選，關稅、投資禁令等肯定會捲土重來，到時愛國心同仇敵愾，你越是打壓、我越要反抗，北水大額流入港股、制裁股不是夢(前提是北水水頭依然充足)。當港股重拾流動性，外資無寶不落，只要重拾獲利機會，你還擔心它們不回來嗎？

羅仕揚