作為金融人，筆者與大部分香港人一樣，對奧運不少項目只是一知半解，有些甚至連聽也未聽過，充其量只能擔當觀眾及啦啦隊；但既然說到「地球是平的」，環球股市明顯是一個最能體現全球化的地方，因為大部分具領導地位的股市，都是資金及資訊(理論上)完全流通，投資者可以自由進出；換向話說，任何股市有風吹草動，一個市場的投資情緒，無論是亢奮抑或恐慌，都有機會投射到另一個市場上，這亦是環球市場行之已久的一套法則。

然而這個星期初的環球股災(是否股災或可斟酌，畢竟急跌過後已迅速急彈)，日股周一單日急跌12%，緊接的歐股、美股均出現明顯沽壓，納指收市仍跌逾3%，但港股呢？即使與日股交易時段有明顯重疊，但結果卻像不關事似的，恒指象徵式跌200幾點。到周二日股大幅反彈逾一成，港股卻反其道而行，不爭氣地要以微跌收市，縱使外圍股市反彈幅度亦與日股相去甚遠，但起碼升跌的趨勢也類近，不似港股猶如路人甲般，明明仍然是國際金融中心之一，但股市走勢卻與國際市場變得不再接軌。

當然，說到港股自己有自己的走勢，這大抵已不是新鮮事。美股日股在過去一段時間持續攀升，標普500指數依然高企，等待再次挑戰5,500點的機會，日經指數在一個月前，亦曾突破40,000點關口，然而港股走勢卻大幅落後。我不會武斷地說港股從未升過來吸引眼球，恒指今年亦曾攀升至萬九點以上，高位與兩萬關距離不足400點，不過轉眼之間，又重回萬六至萬七點附近的橫行區。媒體又好，股票KOL又好，經常都對港股放負，好像恒指年初至今暴跌了很多似的，但必須說句公道話，恒指現水平與去年底比較，變化其實不大，但對比其他主要股市的表現，也很難怪責投資者為何會對港股失去耐性。

究竟是誰邊緣化了港股？這問題或許有點偽命題，因為就像「有雞先還是有蛋先」，或許根本沒有答案。市場上不同投資者的策略眾多，但最終目標只有一個，就是賺錢，這又分為長期或短期。長期的很容易理解，就像股神巴菲特的價值投資法，看中一隻質地好、具潛質的股份，買入後就耐心等它上升；至於短期的，則是捕捉股價波幅，從中尋找獲利機會。

然而現時港股最大的問題，就是波幅欠奉，短炒的很不客易才能獲得幾個百分比的波幅，隨時短炒變長揸，自然心灰意冷離場，別忘記短炒附帶的對沖盤、套戥盤等，也隨著市場流動性降低而減少，可以說，市場波幅低令資金離開，從而令到波幅更低。至於早已入貨的長期投資者，繼續望天打卦；計劃入市的亦不確定現時入場是否已經Buy at Low，取態自然更觀望。既然「地球是平的」，短炒資金不一定要來港股，可以去美股日股歐股，甚至是表現更好的台股印股；長揸的已中伏只能按兵不動，未入場的亦寧願去更具吸引力的市場。官員們常說未見資金大規劃離開的跡象，以此反駁坊間對港股欠缺吸引力的質疑，但卻不代表市場的流動性依然十足。

所以說，港股現時有點「乜都唔關我事」的感覺，只因環球投資者對港股的興趣確實大不如前，這當中亦包括了理論上最支持港股的北水。真金白銀投注的，往往是最真實的反映，當連中資券商落廣告做Marketing，也以美股為招徠，招聘廣告也以聘請與美股交易相關職位為主時，大概也知道內地投資者對美股即使「口裡說不」，但「身體卻很誠實」。早前更有任職中資券商Dealer的朋友說，雖然不能說已放棄港股，但現時幫客人落盤做Deal的主力，一定是美股，而據他所說，他所任職的券商，逾八成的客戶都是內地人。

想港股擺脫「路人甲」的標籤，這豈會是易事？這問題等如是要解答如何提升港股的吸引力，當那個雲集本港金融精英的「促進股票市場流動性專責小組」，成立接近一年也只能交出減印花稅、降買賣差價、研究買賣手數等行貨功課，能夠解決這難題的人，應該可以直接獲聘任為財金官員，而且要聘請得比劍后去馬會更快。市場是理性的，當內地經濟及消費市道遇上樽頸，以中資股為主的港股，吸引力怎計也會差了一截；但資金也不是盲目沽中資股，像電訊股及石油股等高息股及穩陣藍籌，抗跌力依然十足，或反映多無癮的市場，也會有捧場客，只是取態會變得更審慎及保守罷了。

要為港股尋求一個Turning Point？年底剛好就有一個，筆者年初在本欄不就寫過《支持中資股，我只信特朗普》？近期看奧運得出的結論，就是千萬別看輕愛國心，特朗普如成功當選，關稅、投資禁令等肯定會捲土重來，到時愛國心同仇敵愾，你越是打壓、我越要反抗，北水大額流入港股、制裁股不是夢(前提是北水水頭依然充足)。當港股重拾流動性，外資無寶不落，只要重拾獲利機會，你還擔心它們不回來嗎？

羅仕揚