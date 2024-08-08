報道指，普京5月訪華期間，雙邊付款延遲問題成為了重要議程，儘管已經出現了解決辦法，例如使用美國難以察覺的小型區域性中資銀行，但付款問題仍然存在。而以物易物，將有助兩國規避支付問題，降低受西方監管，並限制貨幣風險。消息指雙方正製定以物易物的法規。

俄羅斯工業和貿易部和中國商務部沒有回應有關大宗商品以物易物貿易的問題。

報道指，中國近年亦有與其他國家進行以物易物的交易，如2021年曾以汽車零件，換取伊朗的開心果。

報道引述消息指，蘇聯解體之前，莫斯科和北京之間的以物易物交易很常見，並持續到20世紀90年代，但目前正在討論的交易將是大約30年來的首次。

俄羅斯經濟部二月發布了一份文件，建議俄羅斯公司如何進行以物易物交易，並指出需要避免的陷阱。該文件將易貨貿易描述為避免國際結算和現金的好方法。俄羅斯經濟部沒有回應有關該文件或計劃與中國進行以物易物貿易的問題。

報道引述一位俄羅斯政府消息人士表示，以物易物貿易為解決受制裁商品和民用商品的巨大支付問題提供了一條出路，並感嘆普京的中國之行並沒有像希望的那樣改善前景。

報道指，目前貿易使用SWIFT是完全透明的國際銀行系統，因此對美國亦十分透明，兩國近年研發的類似SWIFT平台，技術上仍未完全對接，而金磚國家橋接支付系統(BRICS Bridge payments system)研發緩慢，預計2028年前仍不會有電子貨幣結算。

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