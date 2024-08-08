對於香港Disney+服務未來會否跟隨調整，本報向香港寬頻（1310）查詢後獲回覆稱，「沒有收到相關資訊。香港寬頻作為Disney+指定寬頻服務夥伴，一直致力為客戶帶來各種優惠方案」。而Disney則未回覆查詢。

除加價外，Disney行政總裁Bob Iger稱，將從9月開始「認真」開始新的密碼共享打擊行動。Iger並未透露該公司計劃如何限制密碼共享，但這可能意味著該公司將監視訂戶家中以外的登入情況，並提示那些涉嫌共享其帳戶的人為此支付費用。今年2月，Disney表示計劃啟動付費共享計劃，但隨後於6月僅在少數市場推出。

迪士尼業績顯示，串流平台營運收入截至6月底止3個月增加至4200萬美元，去年同蝕5.12億。最近的利潤很大程度歸功於 ESPN+。

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