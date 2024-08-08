恒指、國指連升兩日，及見8月2日後高，收市升幅收窄，大市成交重上千億，但昨日北水流入116億，今日則轉流出60億元，見4個月最多。太古地產（1972）回購，曾升逾13%，創上市以來最大升幅。黑芝麻智能（2533）上市曾跌最多34.71%，收市仍跌26%。

恒指今早低開104點，高位升145點，低位跌212點，高低波幅358點，是8月5日後最闊。上升股份比例為23.28%，下跌為34.34%，無升跌為42.37%。

恒指競價時段前仍下跌，時段後轉升，收市升13點或0.08%，報16891點，大市成交金額1028億元，較上日增加7.5%，是8月5日1350.15億元成交後最多；國指升8點或0.14%，報5941點。恒生科技指數收報3366點，跌0.47%。

藍籌股成交金額439.87億元，佔大市成交42.78%；科指成份股成交金額220.42億元，佔大市成交21.44%；國指成份股成交金額366.55億元，佔大市成交35.65%。

24隻雙櫃台股，總成交1.16億元人民幣，相當於約1.26億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.45%，至100.21億元，佔大市成交9.74%。牛熊證成交金額50.31億元，增加4.59%；窩輪成交金額49.89億元，減少8.66%。

藍籌32隻升，45隻下跌，5隻無升跌。創科實業（0669）升3.11%，收報97.7元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌4.02%，收報100.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，21隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報43.2元，升3.1%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報116.1元，跌5.69%。

恒指曾升穿10天線(16997.3點)，20天線(17318.35點)跌穿250天線(17348.07點)。科指曾升穿10天線(3413.45點)。

北水南下合計淨流出60.87億元，終止連續3日流入，流出金額是3月25日後最多。

三大指數表現

恒指曾升最多0.86%，是8月7日後最大升幅，當日升幅為2.05%。高見17023.1點，是8月2日17075.52點後最高。今日收市報16891.83點，是8月2日後收市新高，當日報16945.51點。連升2日，累計升244.49點，對上一次連升2日是7月29日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月12日。

科指曾跌最多1.91%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見3317.85點，是8月5日3272.06點後最低。今日收市報3366.68點，是8月6日後收市新低，當日報3342.52點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月18日。

國指曾升最多1.03%，是8月7日後最大升幅，當日升幅為2.17%。高見5994.52點，是8月2日6011.58點後最高。今日收市報5941.47點，是8月2日後收市新高，當日報5974.85點。連升2日，累計升88.86點，對上一次連升2日是7月12日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月12日。

午後消息股表現

九龍倉（0004）中期轉蝕26億 息0.2元 消費投資趨於淡靜 令物業市場失去活力。收報20.8元，跌2.35%。

太古地產（1972）上半年盈利跌兩成中期息0.34元 擬斥15億回購。收報14.5元，升11.71%。

曾升最多13.71%，是創上市以來最大升幅。高見14.76元，是6月5日14.84元後最高。今日收市報14.5元，是6月4日後收市新高，當日報14.52元。連升4日，累計升2.2元，對上一次連升4日是4月25日。連續第7日陽燭，對上一次連續第7日陽燭是5月3日。

太古（0019）半年盈利跌7% A股中期息1.25元增4%。收報69.55元，跌1.07%。曾跌最多3.13%，是7月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.31%。

今早及隔晚消息股表現

傳小米汽車二期工廠已開工建設 內地網民揭周末晚上都趕工。小米（1810）收報15.84元，跌0.38%。

花旗：騰訊（0700）遊戲推廣見效 利好第三季業績。收報368.2元，升1.32%。

宏利（0945）第二季核心盈利增6% 息0.4加元。收報191.8元，跌0.1%。

黑芝麻智能（2533）上市，定價28元。收報20.45元，跌26.96%。曾跌最多34.71%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）收報72.25元，升1.05%。華虹半導體（1347）收報19.28元，跌0.72%。利福中國（2136）收報0.75元，無升跌。美高梅中國（2282）收報11.6元，跌1.19%。太平洋航運（2343）收報2.16元，跌1.82%。上海實業環境（0807）收報0.97元，升1.04%。中芯國際（0981）收報15.8元，無升跌。

亞洲電視（0707）發現「今夜不設防」節目內容被挪用，料損失80萬元。收報0.138元，跌0.72%。

APOLLO出行（0860）8億元售DTI股權，料虧損1億元，明復牌。收報0.64元，跌3.03%。

中渝置地（1224）料上半年扭虧，賺9000萬元。收報1.21元，升0.83%。

世茂集團（0813）6億人幣售廈門項目予中建集團。收報0.7元，升6.06%。

百濟神州（6160）第二季經調整經營虧轉賺4846萬美元。收報109.2元，升5.61%。

中國鐵塔（0788）：未來維持積極分紅政策，全年派息率75%。收報0.95元，跌1.04%。

國泰（0293）擬增往美國航班降長途線票價，千億投資助國泰配合三跑。收報7.88元，升0.64%。

廣東康華醫療（3689）盈警，料中期轉蝕最多2800萬元人幣。收報2.56元，跌6.23%。

建滔積層板（1888）料上半年多賺65%至7億元。收報6.51元，升0.31%。

招商局置地（0978）盈警，料上半年轉蝕。收報0.255元，無升跌。

中國乘聯會：上月新能源車零售88萬輛，按月增3%。汽車股個別發展，吉利（0175）收報7.53元，升0.8%。比亞迪（1211）收報207.6元，跌1.7%。小鵬（9868）收報26.7元，跌3.44%。理想（2015）收報74.35元，跌0.27%。蔚來（9866）創上市新低，見28.6元，收報29.05元，跌3.33%。零跑（9863）收報23.45元，升1.3%。恒大汽車（0708）收報0.275元，跌1.79%。

百奧賽圖（2315）料中期虧損最多收窄至4470萬元。收報6.19元，跌2.52%。

統一企業中國（0220）中期盈利升一成至10億人幣。收報6.25元，跌9.16%。

白花油（0239）料上半年綜合純利減少至4700萬元。收報2.28元，跌1.3%。

破頂股表現

破頂股包括，淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.23元，收報1.21元，升0.83%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065.05元，收報1064.9元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1141.7元，收報1141.7元，升0.06%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114.6元，收報114.1元，升0.18%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043.1元，收報1043.1元，升0.01%；中國再保險（1508）創52周高，見0.63元，收報0.62元，無升跌；秦港股份（3369）創52周高，見2.07元，收報2.07元，升1.97%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.58元，收報2.53元，跌0.39%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升5.88%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升1.41%；星謙發展（0640）創52周高，見0.8元，收報0.73元，升5.8%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；位元堂（0897）創52周高，見0.415元，收報0.41元，升5.13%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見55.5元，收報55.15元，升1.19%；電能實業（0006）創上市新高，見54.2元，收報53.95元，升0.47%；翰森製藥（3692）創52周高，見19.16元，收報19元，升2.81%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.202元，收報0.211元，升2.93%；富力（2777）低見0.75元，收報0.77元，升1.32%；中國置業（0736）低見0.012元，收報0.086元，跌1.15%；蔚來（9866）低見28.6元，收報29.05元，跌3.33%；卓悅控股（0653）低見0.01元，收報0.012元，無升跌；呷哺呷哺（0520）低見1.02元，收報1.06元，跌3.64%；農夫山泉（9633）低見28.2元，收報28.95元，跌2.53%；閩港控股（0181）低見0.075元，收報0.075元，跌6.25%；綠地香港（0337）低見0.16元，收報0.173元，升1.17%；北方礦業（0433）低見0.018元，收報0.02元，無升跌。

82隻股份創52周低，其中十隻包括，瑞安房地產（0272）低見0.63元，收報0.64元，無升跌；新濠國際發展（0200）低見4.03元，收報4.15元，跌1.43%；永利澳門（1128）低見5.29元，收報5.33元，跌2.38%；銀河娛樂（0027）低見29.9元，收報30.35元，跌1.46%；金沙中國（1928）低見13.36元，收報13.8元，跌1%；周大福（1929）低見6.47元，收報6.59元，跌0.9%；東風集團股份（0489）低見2.09元，收報2.11元，跌2.31%；叙福樓（1978）低見0.55元，收報0.56元，跌3.45%；稻香（0573）低見0.65元，收報0.68元，升1.49%；太興（6811）低見0.68元，收報0.7元，跌9.09%。

異動股

上升異動股，包括，聯洋智能控股（1561）收報0.168元，升55.56%；中國海洋發展（8047）收報0.037元，升32.14%；滙景控股（9968）平上市低位0.02元，收報0.026元，升30%；申港控股（8631）收報0.61元，升24.49%；璋利國際（1693）收報0.031元，升24%；千盛集團控股（8475）收報0.495元，升23.75%；毅德國際（1396）收報0.375元，升22.95%；棠記控股（8305）收報0.044元，升18.92%；中國上城（2330）創上市新低，見0.067元，收報0.089元，升18.67%；力勤資源（2245）創上市新低，見4.38元，收報5.35元，升18.63%。

下跌異動股，包括，黑芝麻智能（2533）收報20.45元，跌26.96%；龍輝國際控股（1007）創上市新低，見0.22元，收報0.255元，跌26.09%；紫荊國際金融（8340）收報0.105元，跌24.46%；阿仕特朗金融（8333）收報0.305元，跌23.75%；環球印館（8448）創上市新低，見0.046元，收報0.046元，跌23.33%；長久股份（6959）收報13.36元，跌20.38%；PF GROUP（8221）收報0.061元，跌19.74%；EDA集團（2505）收報3.75元，跌19.7%；宋都服務（9608）收報0.138元，跌18.82%；金輪天地控股（1232）平上市低位0.024元，收報0.035元，跌16.67%；東方支付集團控股（8613）收報0.101元，跌15.83%。