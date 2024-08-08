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中移動中期多賺5.3% 派息增7% 收入略遜預期

中移動（0941）公布，中期多賺5.3%，至802億元人民幣(下同)，中期息派2.6港元，增7%。收市報72.25元，升1.04%。期內，營運收入5467.4億元，增3%，少過市場預期的5490.8億元。息稅折舊及攤銷前利潤1,822.7億元，按年跌0.6%；息稅折舊及攤銷前利潤率33.3%，上年同期34.6%。移動ARPU為51元。

營運收入當中，通信服務收入4,635.9億元，按年增2.5%；語音業務收入362.8億元，按年跌4.3%；短彩信業務收入162.3億元，按年增0.5%；無綫上網業務收入2,050.6億元，按年跌3.2%；有綫寬帶業務收入629.7億元，按年增8.4%；應用及信息服務收入1,290.1億元，按年增11%；其他服務收入140.5億元，按年增17%；銷售產品收入及其他831.6億元，按年增6%。

公司指，2024年全年以現金方式分配的利潤佔當年股東應佔利潤的比例較2023年進一步提升。

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