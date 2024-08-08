營運收入當中，通信服務收入4,635.9億元，按年增2.5%；語音業務收入362.8億元，按年跌4.3%；短彩信業務收入162.3億元，按年增0.5%；無綫上網業務收入2,050.6億元，按年跌3.2%；有綫寬帶業務收入629.7億元，按年增8.4%；應用及信息服務收入1,290.1億元，按年增11%；其他服務收入140.5億元，按年增17%；銷售產品收入及其他831.6億元，按年增6%。

公司指，2024年全年以現金方式分配的利潤佔當年股東應佔利潤的比例較2023年進一步提升。

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