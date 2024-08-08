鷹普精密工業（1286）公布今年上半年業績，期內純利按年升0.4%至3.045億元，經調整盈利為3.223億元，按年升3.6%。集團期內收入按年跌0.1%至24.025億元，每股基本盈利為16.13仙，派息8仙，按年不變。
集團指出，今年上半年全球市場經營環境仍非常挑戰，3月開始部分終端市場需求顯露疲態，加上地緣政治風險有增無減、美國聯儲局延後減息時間表等宏觀因素影響，集團銷售增長承壓。
集團又指，美國和歐洲市場對人工智能相關的大數據中心需求持續提升，帶動大馬力發動機作為分布式發電機關鍵組件的需求大幅上升，大馬力發動機終端市場期內收入按年升42.9%。此外，集團航空事業部下轄的航空和能源終端市場收入維持強勢，銷售同比上升35.3%和27.3%，加上乘用車終端市場收入錄得溫和增長5.1%，對冲終端市場下行周期的挑戰。
鷹普精密工業今日收市報2.04元，升1.49%。
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