集團指出，今年上半年全球市場經營環境仍非常挑戰，3月開始部分終端市場需求顯露疲態，加上地緣政治風險有增無減、美國聯儲局延後減息時間表等宏觀因素影響，集團銷售增長承壓。

集團又指，美國和歐洲市場對人工智能相關的大數據中心需求持續提升，帶動大馬力發動機作為分布式發電機關鍵組件的需求大幅上升，大馬力發動機終端市場期內收入按年升42.9%。此外，集團航空事業部下轄的航空和能源終端市場收入維持強勢，銷售同比上升35.3%和27.3%，加上乘用車終端市場收入錄得溫和增長5.1%，對冲終端市場下行周期的挑戰。

鷹普精密工業今日收市報2.04元，升1.49%。

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