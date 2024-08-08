集團預期，今年第三季的銷售收入約在5至5.2億美元，毛利率約10至12%。

集團總裁兼執行董事唐均君表示，半導體市場正由底部開始緩慢復蘇，在部分消費電子等領域帶動下出現企穩復蘇信號；產能利用率亦按季進一步提升，已接近全方位滿產。他表示，集團第二條12英寸生產線的建設正在推進，預計年底前可試生產，屆時公司的產能及特色工藝平台將得到進一步的拓展和提升、挖掘更大潛力。

華虹半導體今日收市跌0.7%，報19.28元。

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