內地方面，彭國邦指，雖然內地零售銷售放緩，但主要因去年上半年基數高的影響，但上半年表現應仍較疫情前實際高出69%，旗下商場人流及銷售亦穩定增長，亦未見旗下租戶要求更新租務協議。

集團又指，內地零售市場經歷了2023年疫後高峰後，公司預期2024年將步入正常化，整體零售物業需求預期將保持穩健，惟2024年下半年零售商對於業務擴張將會採取較為審慎的態度。

樓市方面，彭國邦指此前本港政府撤辣後需求有改變，但樓價未見改善，相信待年底美聯儲減息後市況會有改善，對樓市中期有信心。

內地方面，彭國邦指與陸家嘴集團合作的內地首個住宅項目，在本月正式名命為「陸家嘴太古源」，預期今年第四季預售，亦會留意項目表現。集團指以往一直被問會不會進軍內地住宅，今次是集團花了不少時間尋持合適的項目，「陸家嘴太古源」綜合體正是集團強項所在，未來將會繼續與強大的內地夥伴，在一線黃金地段合作發展項目，而過去6至12個月的數據反映，北京及上海對於高端住宅的需求仍大。

被問到太古集團是否最看好中國的企業，加大內地投資又會否為公司帶來地緣政治風險時，主席白德利指，仍相信香港及中國可為資金帶來最好的機會，故持續對香港及內地投資，但是否最牛企業則由大家來判斷。

其他報道

【羅仕揚專欄】港股已成「路人甲」

華虹半導體第二季少賺91.5%至667.3萬美元

資生堂上半年蝕1.4億 股價跌16%至停板

上海實業環境中期盈利倒退15%至3.2億人幣

太平洋航運上半年盈利倒退32% 中期息削37%至4.1仙

鷹普精密工業中期純利微升0.4%至3.04億 息8仙

中移動中期多賺5.3% 派息增7% 收入略遜預期

全日沽空金額減31% 騰訊升3%

恒指收市倒升13點 成交破千億 北水轉流出 4個月最多 太地升幅創紀錄 黑芝麻智能跌26%

香港快運更新座位收費表 小童可免費揀位 機上更改座位費惹網民熱議

美國Disney+加價 香港寬頻：無收到港收費調整資訊

滬深三大指數午後個別發展 滬指近平收

內地網民碩士畢業證書快遞遭撕毀 順豐：文件意外飄落至皮帶機夾縫

路透社：中俄正討論以物易物 最快今年秋季開始

瑞銀料內地下半年線上零售按年升5至7% 電商競爭趨理性

【有片：埋身擊】加密貨幣低位有強大支持 料後市逐步回升

半日沽空金額增4% 騰訊沽空增22%

涉嫌操縱股價 Kakao創辦人被逮捕起訴

九龍倉中期轉蝕26億 息0.2元 消費投資趨於淡靜 令物業市場失去活力

太古地產上半年盈利跌兩成中期息0.34元 擬斥15億回購

恒指半日升120點 科指升0.94% 北水轉流出 黑芝麻智能上市潛水24%

太古半年盈利跌7% A股中期息1.25元增4%

松屋冀年內在港開設第二間分店