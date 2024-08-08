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太古地產：本地消費情緒疲弱 旗下3個商場出租率仍保持100%

太古地產（1972）在今日公布15億元回購計劃後，股價急升近12%。市場關注在本地零售下行下，集團的零售及辦公根物業情況，太古地產行政總裁彭國邦，本地消費情緒疲弱，消費者行為有所改變，更多人喜歡到大灣區及深圳，而外圍如日本亦受匯率貶值利好，但上述情況對旗下零售商場無太大影響，上半年旗下3個商場出租率仍保持約100%。

內地方面，彭國邦指，雖然內地零售銷售放緩，但主要因去年上半年基數高的影響，但上半年表現應仍較疫情前實際高出69%，旗下商場人流及銷售亦穩定增長，亦未見旗下租戶要求更新租務協議。

集團又指，內地零售市場經歷了2023年疫後高峰後，公司預期2024年將步入正常化，整體零售物業需求預期將保持穩健，惟2024年下半年零售商對於業務擴張將會採取較為審慎的態度。

樓市方面，彭國邦指此前本港政府撤辣後需求有改變，但樓價未見改善，相信待年底美聯儲減息後市況會有改善，對樓市中期有信心。

內地方面，彭國邦指與陸家嘴集團合作的內地首個住宅項目，在本月正式名命為「陸家嘴太古源」，預期今年第四季預售，亦會留意項目表現。集團指以往一直被問會不會進軍內地住宅，今次是集團花了不少時間尋持合適的項目，「陸家嘴太古源」綜合體正是集團強項所在，未來將會繼續與強大的內地夥伴，在一線黃金地段合作發展項目，而過去6至12個月的數據反映，北京及上海對於高端住宅的需求仍大。

被問到太古集團是否最看好中國的企業，加大內地投資又會否為公司帶來地緣政治風險時，主席白德利指，仍相信香港及中國可為資金帶來最好的機會，故持續對香港及內地投資，但是否最牛企業則由大家來判斷。

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