九倉旗下龍翔道項目的預售樓花同意書延遲預計落成日期。吳天海解釋，有關項目的工程於疫情時有所拖慢，影響其樓花及現樓預售及售現樓的時間表，加上有關項目為超級豪宅，其單價大並不是一般可售樓花的項目，及買家偏好「睇現樓」，因此作有關決定。

九倉今年中期於長期投資中的地產有關倉位，其價值按年跌兩成至152億元，被問到有否考慮將其套現，以作收購會德豐地產的資金時。吳天海回應「都要有人肯賣，你先有得買，要雙方情願嘅」，他亦透露則沒聽聞有賣方則為「一廂情願」。他亦提到有關長期投資於多年前開始，經歷多年的金融市場動盪後，但整體仍有「微利」，沒計劃於短期內出售。

內房方面，九倉於2019年起於內地方面沒增土地儲備。吳天海表示，內房市况不太有利、回報不夠吸引且高風險，所以停止補充有關土地儲備，雖有部份土地可考慮，但暫未見有投資機會。他以昨日上海賣地為例，指出5幅土地有約3至4幅以底價成交，其餘1幅則競爭激烈，他提到現時買地均為國企，對部分土地競爭較大。

另外，他表示近期與內地「行家」溝通時，有部分「行家」認為中央三中全會的政策能夠內地樓市可「保底」，但至於「量」及「價」方面重拾升軌則需觀察。

港口方面，吳天海表示香港短期內未見有「轉角位」，因為大部分船公司的今、明年的部署已初步落實，昐可於下個周期繼續努力。

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