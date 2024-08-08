moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

九倉吳天海：未來半年一年內本港樓價或有所舒緩

九倉（0004）主席吳天海表示，香港樓市受「三高」中的「兩高」高利率及港元匯率高影響其需求，同時亦受供應量等其他因素所影響，而市場普遍預期美國下月減息，但港息或未必跟減足，估計減息對本港樓市帶來的舒緩影響或有延遲，預計於未來半年至一年發生。

九倉旗下龍翔道項目的預售樓花同意書延遲預計落成日期。吳天海解釋，有關項目的工程於疫情時有所拖慢，影響其樓花及現樓預售及售現樓的時間表，加上有關項目為超級豪宅，其單價大並不是一般可售樓花的項目，及買家偏好「睇現樓」，因此作有關決定。

九倉今年中期於長期投資中的地產有關倉位，其價值按年跌兩成至152億元，被問到有否考慮將其套現，以作收購會德豐地產的資金時。吳天海回應「都要有人肯賣，你先有得買，要雙方情願嘅」，他亦透露則沒聽聞有賣方則為「一廂情願」。他亦提到有關長期投資於多年前開始，經歷多年的金融市場動盪後，但整體仍有「微利」，沒計劃於短期內出售。

內房方面，九倉於2019年起於內地方面沒增土地儲備。吳天海表示，內房市况不太有利、回報不夠吸引且高風險，所以停止補充有關土地儲備，雖有部份土地可考慮，但暫未見有投資機會。他以昨日上海賣地為例，指出5幅土地有約3至4幅以底價成交，其餘1幅則競爭激烈，他提到現時買地均為國企，對部分土地競爭較大。

另外，他表示近期與內地「行家」溝通時，有部分「行家」認為中央三中全會的政策能夠內地樓市可「保底」，但至於「量」及「價」方面重拾升軌則需觀察。

港口方面，吳天海表示香港短期內未見有「轉角位」，因為大部分船公司的今、明年的部署已初步落實，昐可於下個周期繼續努力。

其他報道

中芯第二季純利錄1.65億元 按年跌59.1%

太古地產：本地消費情緒疲弱 旗下3個商場出租率仍保持100%

【羅仕揚專欄】港股已成「路人甲」

華虹半導體第二季少賺91.5%至667.3萬美元

資生堂上半年蝕1.4億 股價跌16%至停板

上海實業環境中期盈利倒退15%至3.2億人幣

太平洋航運上半年盈利倒退32% 中期息削37%至4.1仙

鷹普精密工業中期純利微升0.4%至3.04億 息8仙

中移動中期多賺5.3% 派息增7% 收入略遜預期

全日沽空金額減31% 騰訊升3%

恒指收市倒升13點 成交破千億 北水轉流出 4個月最多 太地升幅創紀錄 黑芝麻智能跌26%

香港快運更新座位收費表 小童可免費揀位 機上更改座位費惹網民熱議

美國Disney+加價 香港寬頻：無收到港收費調整資訊

滬深三大指數午後個別發展 滬指近平收

內地網民碩士畢業證書快遞遭撕毀 順豐：文件意外飄落至皮帶機夾縫

路透社：中俄正討論以物易物 最快今年秋季開始

瑞銀料內地下半年線上零售按年升5至7% 電商競爭趨理性

【有片：埋身擊】加密貨幣低位有強大支持 料後市逐步回升

半日沽空金額增4% 騰訊沽空增22%

涉嫌操縱股價 Kakao創辦人被逮捕起訴

九龍倉中期轉蝕26億 息0.2元 消費投資趨於淡靜 令物業市場失去活力

太古地產上半年盈利跌兩成中期息0.34元 擬斥15億回購

恒指半日升120點 科指升0.94% 北水轉流出 黑芝麻智能上市潛水24%