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大成食品上半年盈利跌23% 不派中期息

大成食品（3999）公布，上半年純利按年跌22.5%至3157.5萬元，每股基本盈利0.031元，維持不派中期息。

上半年經營收入按年跌11.1%，毛利率13%，按年增2.2個百分點。其中，食品事業、飼料事業、肉品事業分別佔公司總營業收入的44.7%、29.6%、25.7%。

集團指，業績同比下降的主因是近年來肉雞產業的快速發展，國內雞肉供應量大幅增加，但消費需求增長速度乏力，從而造成市場供需失衡，雞肉價格同比下跌。

不過，公司內銷加工食品業務在上半年則繼續保持良好的成長態勢，營業收入和毛利同比分別增長11.9%和21%。受益於現金流管理措施得當，公司上半年經營活動產生的現金淨流入為人民幣1.24億元，為食品產能的繼續擴充提供了資金支持。

公司指，未來將進一步佈局食品產能擴充，加快食品規模化進程，以食品業務的穩定獲利平抑肉品行情的異常波動風險。

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