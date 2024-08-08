另外，中移動上半年移動客戶數達10億戶，惟移動APRU（每月每戶平均收入）跌2.7%至51元，個人市場收入減少1.6%至2551.79億元。副總經理張冬指出，目前正處於新舊動能轉換階段，過去單靠規模增長動力不再，例如現時新增客戶主要以中低端客戶為主；手機應用程式愈趨成熟，運行時所消耗流量下降，均影響個人業務收入。不過張認為隨集團不斷推出如雲電腦、雲手機等大流量新產品，料個人市場會繼續平衡發展。

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