中國移動（0941）上半年資本開支為640億元（人民幣，下同），全年計劃由去年1803億元減少至1730億元，佔收入比例降至20%以下。執行董事兼董事長楊杰表示，隨5G網絡建設的投資高峰回落，今明兩年資本開支與其佔比會逐步下降，但強調要有一程度開支以維持4G、5G和最新技術5G-A（5G-Advanced）的質素。對於集團會否開始投資6G，楊指目前5G-A所提供的技術與6G有很多相似地方，預計6G 於2028年至2030年才可商用。
另外，中移動上半年移動客戶數達10億戶，惟移動APRU（每月每戶平均收入）跌2.7%至51元，個人市場收入減少1.6%至2551.79億元。副總經理張冬指出，目前正處於新舊動能轉換階段，過去單靠規模增長動力不再，例如現時新增客戶主要以中低端客戶為主；手機應用程式愈趨成熟，運行時所消耗流量下降，均影響個人業務收入。不過張認為隨集團不斷推出如雲電腦、雲手機等大流量新產品，料個人市場會繼續平衡發展。
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