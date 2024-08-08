廖創興期內收入約為3.64億元，按年跌2.4%。當中租金收入1.55億元，按年升6.4%。於 截至6月31日，集團主要投資物業的整體出租率維持85.2%。

物業發展收入方面，期內有關收入為900萬元，較去年同期大跌84%。廖創興表示，已售出及確認的住宅單位數目由去年的18個減少至今年3個，售出的停車位數目亦由同期49個減至18個，故銷售溢利有所減少。集團預期，若所有未售物業（包括住宅單位、車位和零售商鋪）按目前市况出售，預計可進一步獲得總銷售收益約7億元。

酒店項目方面，由於租約期滿，廣州酒店業務於今年1月11日終止營業。截至6月30日，該經濟型酒店收益約為30萬元。

廖創興表示，對本港市場的逐步復蘇仍持謹慎樂觀態度，受惠於政府推出不同提振經濟政策和措施的支持和引導下，集團本地整體商業活動持續保持信心。

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