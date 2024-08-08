太平人壽（香港）今日發表旗下香港家族辦公室服務品牌「港悅薈・SMILE」，為本港保險業第一個家辦服務品牌，同日推出中國太平香港全球匯客廳。
「港悅薈・SMILE」是太平人壽（香港）在「太平1929家族辦公室」基礎上，在香港推出以醫療健康和子女成長為核心的現代保險服務體系，為高淨值客戶提供高品質管家式服務，並就此與香港中文大學醫院、保柏亞洲、李偉斌律師行、美聯移民、美聯升學、德信醫療中心等簽署戰略合作協議。
中國太平保險集團業務總監、太平人壽（香港）行政總裁李慶明表示，在港推出家辦服務品牌旨在充分發揮中國太平跨境經營優勢，依託香港眾多獨特資源，為家族辦公室客戶提供高品質服務，同時也充分體現中國太平對香港作為全球頂尖國際金融中心及財富管理中心的信心。
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