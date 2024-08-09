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經濟放緩憂慮降 美2年債息重上4厘 標指創18個月最大升幅 道指升683點

美債息上升，2年期債息見兩個月最大升幅，及重上4厘，債息倒掛個別發展，金龍指數、美股上升，標指創18個月最大升幅。美國上周首次申領失業救濟人數創近一年最大降幅，緩解對美國經濟全面放緩的擔憂。芝加哥聯儲行長稱，需要更多數據才能評估勞動力市場狀況。里奇蒙聯儲行長表示，聯儲局「有時間」來評估經濟並決定對策，預計通脹將持續下降。堪薩斯城聯儲行長暗示他還沒有準備好支持減息，因為通脹高於目標，並且勞動力市場儘管有些降溫但仍健康。華爾街預計聯儲局今年將停止縮表，但急剎車可能性不高。蘋果據悉計劃今年晚些時候推出迄今最小Mac台式機，其中將配置M4晶片。

道瓊斯工業平均指數收漲683點，升幅1.77%，報39446點。標普500指數收漲119點，升幅2.31%，報5319點。納斯達克綜合指數收漲464點，或2.87%，報16660點。

道指成份股29升0跌1隻無升跌，高盛升2.7%，報485.77美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻83點，而迪士尼無升跌，報85.96元。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報213.31元，升1.66%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.03元，升1.94%，亞馬遜(美：AMZN)收市報165.8元，升1.86%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報509.63元，升4.23%，英偉達(美：NVDA)收市報104.97元，升6.12%，微軟(美：MSFT)收市報402.69元，升1.06%，Tesla (美：TSLA)收市報198.84元，升3.69%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.09%，報496點。德國DAX指數收漲0.38%，報17680點；法國CAC 40指數跌0.26%，報7247點；英國富時100指數收跌0.27%，報8144點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.8%，報5607點。

美國2年期債息曾升最多2.96%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為3.49%。高見4.0794厘，是8月2日4.1523厘後最高。收市報4.038厘，是8月1日後收市新高，當日報4.1482厘。收報4.038厘，升1.91%

美國10年期債息曾升最多1.96%，是8月7日後最大升幅，當日升幅為2.15%。高見4.0204厘，是8月1日4.0642厘後最高。收市報3.9877厘，是7月31日後收市新高，當日報4.0296厘。收報3.9877厘，升1.13%。連升3日，累計升0.1993厘，對上一次連升3日是7月22日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月14日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至7.851基點，是8月7日11.385基點後最闊。收市報5.235基點，是8月6日後收市最闊，當日報8.729基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至120.942基點，是7月31日114.416基點後最窄。收市報124.212基點，是7月30日後收市最窄，當日報115.578基點。連續3日收窄，累計18.534基點，對上一次連升3日是7月22日。

金龍指數曾升最多2.92%，是8月6日後最大升幅，當日升幅為3.67%。高見5614.4點，是8月7日5617.28點後最高。收市報5607.58點，是7月31日後收市新高，當日報5649.45點。收報5607.58點，升2.8%。

道指曾升最多1.92%，是8月6日後最大升幅，當日升幅為1.93%。高見39508.4點，是8月2日40075.33點後最高。收市報39446.49點，是8月2日後收市新高，當日報39737.26點。收報39446.49點，升1.76%。

標指曾升最多2.47%，是2023年1月6日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見5328.03點，是8月7日5330.64點後最高。收市報5319.31點，是8月2日後收市新高，當日報5346.56點。收報5319.31點，升2.3%。

納指曾升最多3.08%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為3.19%。高見16694.25點，是8月7日16709.81點後最高。收市報16660.02點，是8月2日後收市新高，當日報16776.16點。收報16660.02點，升2.87%。

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