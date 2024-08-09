個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.44%，折合報372.26元；阿里巴巴（9988）升3.18%，折合報78.24元；美團（3690）升1.6%，折合報106.31元；匯控（0005）升1.05%，折合報64.25元；建行（0939）升1.93%，折合報5.47元。

道期現跌0.09%；標期現跌0.06%；納期現升0.05%。日本東證指數現升1.62%；韓國KOSPI指數現升1.43%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.58%。

VIX指數隔晚跌14.57%或4.06點，報23.79點。

紐油現跌0.13%或0.09美元，報76.09美元；布油現跌0.11%或0.09美元，報79.07美元；金價現跌0.15%或3.66美元，報2423.87美元；LME 銅期貨隔晚升0.28%或25美元，報8794.5美元。比特幣現升3.23%或1927.92美元，報61465.72美元；美國10年期債息現跌0.28%或0.0115厘，報3.9762厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，碧生源（0926）、卡賓（2030）、中國新城鎮（1278）、東銀國際控股（0668）、遠東宏信（3360）、富智康（2038）、金斯瑞生物科技（1548）、匯賢產業信託（87001）等。

廖創興企業（0194）中期虧損擴大至4.2億元，派中期息0.11元。

利福中國（2136）中期盈利跌67%，不派息。

中移動（0941）中期多賺5.3%，派息增7%，收入略遜預期。中移動上半年資本開支640億人幣，楊杰：全年計劃減少比例至20%以下。

大成食品（3999）上半年盈利跌23%，不派中期息。

九倉（0004）吳天海：未來半年一年內本港樓價或有所舒緩。

中國波頓（3318）料上半年盈利跌25%。

中芯（0981）第二季純利錄1.65億元，按年跌59.1%。

太古地產（1972）：本地消費情緒疲弱，旗下3個商場出租率仍保持100%。

華虹半導體（1347）第二季少賺91.5%至667.3萬美元。

上海實業環境（0807）中期盈利倒退15%至3.2億人幣。

太平洋航運（2343）上半年盈利倒退32%，中期息削37%至4.1仙。

鷹普精密工業（1286）中期純利微升0.4%至3.04億，息8仙。

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