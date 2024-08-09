恒指今早高開205點或1.22%，報17097點，大市成交金額15億元；國指今早高開77點或1.3%，報6018點。恒生科技指數開市報3436點，升2.08%。上升股份比例為12.12%，下跌為1.58%，無升跌為86.29%。