恒指今早高開205點或1.22%，報17097點，大市成交金額15億元；國指今早高開77點或1.3%，報6018點。恒生科技指數開市報3436點，升2.08%。上升股份比例為12.12%，下跌為1.58%，無升跌為86.29%。
藍籌76隻升，2隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升7.34%，報16.96元，是升幅最大的藍籌，，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報16.96元，升7.34%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報115.5元，跌0.52%。
恒指升穿10天線(17004.91點)。科指升穿10天線(3412.74點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，碧生源（0926）無成交，報3.11元。卡賓（2030）無成交，報1.76元。中國新城鎮（1278）無成交，報0.07元。東銀國際控股（0668）無成交，報0.194元。遠東宏信（3360）開市報5.34元，無升跌。富智康（2038）無成交，報0.75元。金斯瑞生物科技（1548）開市報13.08元，升0.93%。匯賢產業信託（87001）無成交，報0.54元。
廖創興企業（0194）中期虧損擴大至4.2億元，派中期息0.11元。無成交，報4.18元。
利福中國（2136）中期盈利跌67%，不派息。無成交，報0.75元。
中移動（0941）中期多賺5.3%，派息增7%，收入略遜預期。中移動上半年資本開支640億人幣，楊杰：全年計劃減少比例至20%以下。開市報73元，升1.04%。
大成食品（3999）上半年盈利跌23%，不派中期息。無成交，報0.59元。
九倉（0004）吳天海：未來半年一年內本港樓價或有所舒緩。開市報20.8元，無升跌。
中國波頓（3318）料上半年盈利跌25%。無成交，報1.72元。
中芯（0981）第二季純利錄1.65億元，按年跌59.1%。開市報16.96元，升7.34%。
太古地產（1972）：本地消費情緒疲弱，旗下3個商場出租率仍保持100%。開市報14.5元，無升跌。
華虹半導體（1347）第二季少賺91.5%至667.3萬美元。開市報19.8元，升2.7%。
上海實業環境（0807）中期盈利倒退15%至3.2億人幣。無成交，報0.97元。
太平洋航運（2343）上半年盈利倒退32%，中期息削37%至4.1仙。開市報2.15元，跌0.46%。
鷹普精密工業（1286）中期純利微升0.4%至3.04億，息8仙。無成交，報2.04元。
破頂股包括，秦港股份（3369）創52周高，見2.07元，開市報2.07元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，開市報0.72元，無升跌。
破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見55.65元，開市報55.65元，升0.91%。
1隻股份創上市新低，包括康聖環球（9960）低見1.22元，開市報1.22元，跌1.61%。
創52周低，包括，大酒店（0045）低見5.15元，開市報5.15元，跌0.96%。
異動股
上升異動股，包括，國聯證券（1456）開市報3.3元，升13.01%；中國新華教育（2779）開市報0.66元，升11.86%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報14.23元，升11.17%；樂思集團（2540）開市報1.65元，升8.55%；德琪醫藥－Ｂ（6996）開市報0.64元，升8.47%；華夏比特幣ETF（3042）開市報7.7元，升8.3%；中芯國際（0981）開市報16.96元，升7.34%。
下跌異動股，包括，紫荊國際金融（8340）開市報0.092元，跌12.38%；卓悅控股（0653）開市報0.011元，跌8.33%；HM INTL HLDGS（8416）開市報0.103元，跌8.04%；三星高息房託（3187）開市報14.38元，跌6.93%；北方礦業（0433）開市報0.019元，跌5%；正榮地產（6158）開市報0.054元，跌3.57%；歐康維視生物－Ｂ（1477）開市報7.06元，跌3.55%；香港電訊－ＳＳ（6823）開市報9.65元，跌2.92%；捷利交易寶（8017）開市報0.219元，跌2.67%；金陽新能源（1121）開市報3.1元，跌2.52%。
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