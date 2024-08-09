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內地7月CPI升0.5% 高過預期 PPI降0.8% 少過預期 消費需求持續恢復

國統局公布，7月份居民消費價格(CPI)由6月的增0.2%，擴大至升0.5%，高過市場預期的升0.3%，同時，亦創2月後新高，當月升0.7%。今次亦是連續第6個月錄得通脹，去年10月至今年1月為通縮。

工業生產者出廠價格(PPI)方面，7月份按年下降0.8%，少過預期的下降0.9%，6月份下降0.8%，連續第22個月下跌，不過，6月及7月的跌0.8%，均是2023年1月後最細跌幅，當月同為跌0.8%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，7月份，消費需求持續恢復，加之部分地區高溫降雨天氣影響，全國CPI按月由降轉漲，年漲幅擴大。7月份，受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，全國PPI按月、年減幅均與上月相同。

全文如下：

國家統計局今天發布了2024年7月全國CPI（居民消費物價指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。對此，國家統計局城市司首席統計師董莉娟進行了解讀。

一、CPI按月由降轉漲，較去年同期漲幅擴大

7月份，消費需求持續恢復，加之部分地區高溫降雨天氣影響，全國CPI按月由降轉漲，年漲幅擴大。

從按月看，CPI由上月下降0.2%轉為上漲0.5%，漲幅處於近年同期較高水準。其中，食品價格由上月下降0.6%轉為上漲1.2%，影響CPI季增約0.21個百分點。食品中，受部分地區高溫降雨天氣影響，鮮菜和雞蛋價格分別上漲9.3%和4.4%，合計影響CPI按月上漲約0.20個百分點，佔CPI總漲幅的四成；生豬產能去化效應逐步顯現，豬肉價格上漲2.0%，影響CPI較上季上漲約0.03個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.4%，影響CPI較上月上漲約0.30個百分點。非食品中，暑期出遊需求較旺，機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲22.1%、9.4%和5.8%，漲幅均高於近十年同期平均水平，合計影響CPI按月上漲約0.24個百分點，佔CPI總漲幅近五成；受國際金價和油價波動影響，國內金飾品和汽油價格分別上漲1.6%和1.5%。

從年比看，CPI上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。其中，食品價格由上月下降2.1%轉為持平。食品中，豬肉價格上漲20.4%，漲幅比上月擴大2.3個百分點；鮮菜和雞蛋價格分別由上月下降7.3%和4.4%轉為上漲3.3%和0.8%；鮮果、食用油、牛肉和羊肉價格降幅介於4.1%—12.9%之間，降幅均有收窄。非食品價格上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI年增約0.54個百分點。非食品中，服務價格上漲0.6%，受上年同期對比基數走高影響，漲幅回落0.1個百分點，其中旅遊和交通工具租賃費價格分別上漲3.1%和0.8%，飛機票和賓館住宿價格分別下降9.8 %和2.6%。工業消費品價格上漲0.7%，漲幅回落0.1個百分點，其中汽油價格漲幅回落至5.3%，燃油小汽車價格降幅擴大至6.3%。

據測算，在7月0.5%的CPI年比變動中，翹尾影響約為0，上月為0.2個百分點；今年價格變動的新影響約為0.5個百分點，上月為0。扣除食品和能源價格的核心CPI按月由上月下降0.1%轉為上漲0.3%，高於近十年同期平均；受上年同期對比基數走高影響，較去年同期上漲0.4%，維持溫和上漲。

二、PPI按月、年比降幅均與上月相同

7月份，受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，全國PPI按月、年減幅均與上月相同。

從按月看，PPI下降0.2%，降幅與上月相同。其中，生產資料價格下降0.3%，降幅較上月擴大0.1個百分點；生活資料價格由上月下降0.1%轉為持平。受國際輸入因素影響，國內石油和天然氣開採業價格上漲3.0%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.4%，其中銅冶煉價格下降1.6%，鋁冶煉價格下降0.2%。煤炭需求整體平穩，煤炭開採和洗選業價格持平。房地產市場持續調整以及高溫多雨天氣影響建築施工，鋼材、水泥等建材市場需求仍偏弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格分別下降1.7%、0.6%。設備製造業中，鋰離子電池製造價格下降0.9%，電腦製造價格下降0.2%，新能源車整車製造價格下降0.1%；汽柴油車整車製造價格上漲0.4%。消費品製造業中，化學纖維製造業、文教工美體育及娛樂用品製造業、紡織服飾服飾業價格分別上漲0.6%、0.3%、0.1%。

從年比看，PPI下降0.8%，降幅與上月相同。其中，生產資料價格下降0.7%，降幅比上月收窄0.1個百分點；生活資料價格下降1.0%，降幅擴大0.2個百分點。主要產業中，非金屬礦物製品業價格下降5.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%，電氣機械和器材製造業價格下降2.8%，農副食品加工業價格下降2.7%，電腦通訊和其他電子設備製造業價格下降2.6%，汽車製造業價格下降2.1%，上述6個產業是影響PPI年減的主要因素，合計下拉PPI約1.25個百分點。煤炭開採和洗選業價格由上月下降1.6%轉為上漲0.3%，化學原料和化學製品製造業價格由上月下降0.6%轉為上漲0.3%；鐵路船舶航空航太和其他運輸設備製造業價格由上月持平轉為上漲0.5%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲10.6%，石油和天然氣開採業價格上漲6.7%，漲幅都回落。

據測算，在7月份-0.8%的PPI按年變動中，翹尾影響約為0.1個百分點，上月為-0.1個百分點；今年價格變動的新影響約為-0.9個百分點，上月為-0.7個百分點。

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