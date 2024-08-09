港元現報7.7969元貶值21點子，曾貶值最多38點子，報7.7986元，亦曾升值最多12點子，報7.7936元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.21點子至3.67762%，是6月4日後最低；1星期HIBOR跌2.96點子至3.79512%，是4月25日後最低；2星期HIBOR跌2.99點子至3.86625%，是4月25日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.76點子至4.28244%，是2023年5月10日後最低；6個月期HIBOR無升跌，報4.38363%；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.44054%，是2023年5月2日後最低。

美元指數現報103.2貶值0.009點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43949%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3057%，連續8日擴闊，利差是2024年4月25日後最闊，當日差距為-1.4238%。

對上一次連續8日擴闊，是2023年8月24日，當日利差報-1.1976%。

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