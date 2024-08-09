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恒指半日升299點 科指升2.9% 北水轉流入

美國上周首次申領失業救濟人數創近一年最大降幅，美股回升，美期延續升勢，亞股上升，台股升幅最大，而日股東證亦接近收復本周以來的全部失地。內地7月通脹擴大，國統局稱消費需求持續恢復，A股、港股亦上升。恒指、科指升穿10天線，上試20天線，北水轉流入。

恒指今早高開205點，高位升360點，低位升190點，高低波幅170點。上升股份比例為33.06%，下跌為14.89%，無升跌為52.03%。

恒指半日升299點或1.77%，報17191點，大市成交金額536億元；國指升115點或1.94%，報6056點。恒生科技指數收報3465點，升2.93%。

藍籌股成交金額243.32億元，佔大市成交45.39%；科指成份股成交金額123.47億元，佔大市成交23.03%；國指成份股成交金額211.33億元，佔大市成交39.42%。

24隻雙櫃台股，總成交0.5億元人民幣，相當於約0.54億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.56%，至103.79億元，佔大市成交19.35%。牛熊證成交金額54.35億元，增加8.02%；窩輪成交金額49.43億元，減少0.92%。

藍籌71隻升，8隻下跌，3隻無升跌。中芯國際（0981）升6.33%，收報16.8元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.95%，收報6.33元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報16.8元，升6.33%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報17.9元，跌7.16%。

恒指升穿10天線(17014.31點)，上試20天線(17263.26點)。科指升穿10天線(3415.61點)，上試20天線(3487.7點)。

北水南下合計淨流入10.67億元，終止單日流出。

個股表現

國聯證券（1456）發A股購民生證券 作價294億 曾升13%。收報3.04元，升4.11%。

涉新疆強迫勞動 美國禁中港5企業產品。稀鎂科技（0601）收報0.058元，跌3.33%。世紀陽光（0509）收報0.128元，無升跌。紫金（2899）收報15.4元，升3.08%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，碧生源（0926）收報3.1元，跌0.32%。卡賓（2030）收報1.76元，無升跌。中國新城鎮（1278）收報0.07元，無升跌。東銀國際控股（0668）收報0.194元，無升跌。遠東宏信（3360）收報5.37元，升0.56%。富智康（2038）收報0.75元，無升跌。金斯瑞生物科技（1548）收報13.28元，升2.47%。匯賢產業信託（87001）收報0.55元，升1.85%。

廖創興企業（0194）中期虧損擴大至4.2億元，派中期息0.11元。收報4.19元，升0.24%。

利福中國（2136）中期盈利跌67%，不派息。收報0.75元，無升跌。

中移動（0941）中期多賺5.3%，派息增7%，收入略遜預期。中移動上半年資本開支640億人幣，楊杰：全年計劃減少比例至20%以下。收報71.25元，跌1.38%。

大成食品（3999）上半年盈利跌23%，不派中期息。收報0.56元，跌5.08%。

九倉（0004）吳天海：未來半年一年內本港樓價或有所舒緩。收報20.25元，跌2.64%。

中國波頓（3318）料上半年盈利跌25%。收報1.72元，無升跌。

中芯（0981）第二季純利錄1.65億元，按年跌59.1%。收報16.8元，升6.33%。

太古地產（1972）：本地消費情緒疲弱，旗下3個商場出租率仍保持100%。收報14.54元，升0.28%。

華虹半導體（1347）第二季少賺91.5%至667.3萬美元。收報17.9元，跌7.16%。

上海實業環境（0807）中期盈利倒退15%至3.2億人幣。收報0.94元，跌3.09%。

太平洋航運（2343）上半年盈利倒退32%，中期息削37%至4.1仙。收報2.12元，跌1.85%。

鷹普精密工業（1286）中期純利微升0.4%至3.04億，息8仙。收報2.03元，跌0.49%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065.1元，收報1065元，升0.01%；中國再保險（1508）創52周高，見0.65元，收報0.64元，升3.23%；秦港股份（3369）創52周高，見2.07元，收報2.05元，跌0.97%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.58元，收報0.55元，升1.85%；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.72元，無升跌；位元堂（0897）創52周高，見0.435元，收報0.435元，升6.1%；中石化冠德（0934）創52周高，見4.44元，收報4.36元，跌0.91%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見55.75元，收報54.95元，跌0.36%；翰森製藥（3692）創52周高，見19.44元，收報19.24元，升1.26%。

破底股方面

29隻股份創上市新低，其中十隻包括，弘海高新資源（0065）低見0.095元，收報0.097元，跌3%；閩港控股（0181）低見0.063元，收報0.063元，跌16%；中播數據（0471）低見0.065元，收報0.07元，跌25.53%；佳華百貨控股（0602）低見0.025元，收報0.025元，跌10.71%；高山企業（0616）低見0.127元，收報0.131元，跌8.39%；玖源集團（0827）低見0.052元，收報0.055元，跌5.17%；摩比發展（0947）低見0.122元，收報0.122元，跌6.15%；瑞安建業（0983）低見0.435元，收報0.435元，跌2.25%；威高國際（1173）低見0.018元，收報0.018元，跌47.06%；安領國際（1410）低見0.195元，收報0.195元，跌8.88%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.15元，收報1.32元，跌2.94%；太興（6811）低見0.68元，收報0.68元，跌2.86%；大酒店（0045）低見5.15元，收報5.28元，升1.54%；國際家居零售（1373）低見1.18元，收報1.19元，無升跌；萬邦投資（0158）低見62.5元，收報62.5元，跌3.1%；順豪物業（0219）低見0.72元，收報0.72元，無升跌；博富臨置業（0225）低見5元，收報5元，跌1.57%；利基控股（0240）低見0.96元，收報0.96元，跌1.03%；中國衛生集團（0673）低見0.61元，收報0.62元，跌7.46%；高陽科技（0818）低見0.34元，收報0.34元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國投融資（1226）收報0.28元，升27.27%；原生態牧業（1431）收報0.11元，升23.6%；ECI TECH（8013）創52周高，見0.056元，收報0.056元，升19.15%；恩典生命科技（2112）收報0.169元，升18.18%；珠光控股（1176）收報0.159元，升17.78%；惠生國際（1340）收報0.041元，升17.14%；威誠國際控股（8107）收報0.79元，升16.18%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.29元，升16%；德斯控股（8437）收報0.015元，升15.38%；禹洲（1628）收報0.077元，升14.93%。

下跌異動股，包括，威高國際（1173）創上市新低，見0.018元，收報0.018元，跌47.06%；時代環球集團（2310）收報0.03元，跌33.33%；紫荊國際金融（8340）收報0.077元，跌26.67%；中播數據（0471）創上市新低，見0.065元，收報0.07元，跌25.53%；中國生命集團（8296）收報0.057元，跌24%；中國派對文化（1532）創上市新低，見0.059元，收報0.059元，跌23.38%；味丹國際（2317）收報0.5元，跌16.67%；閩港控股（0181）創上市新低，見0.063元，收報0.063元，跌16%；港灣數字（0913）見52周低0.265元，收報0.265元，跌15.87%；温嶺工量刃具（1379）收報2.21元，跌15.33%。

 

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