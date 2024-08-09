美國上周首次申領失業救濟人數創近一年最大降幅，美股回升，美期延續升勢，亞股上升，台股升幅最大，而日股東證亦接近收復本周以來的全部失地。內地7月通脹擴大，國統局稱消費需求持續恢復，A股、港股亦上升。恒指、科指升穿10天線，上試20天線，北水轉流入。