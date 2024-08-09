期內收入180.36億元，跌1.8%，其中，金融及諮詢分部收入（未計稅金及附加前）108.62億元，佔收入總額比例為59.99%， 較上年同期下降6.02%。產業運營分部收入持續增長，宏信建發和宏信健康等產業運營板塊共實現收入72.44億元，較上年同期增長5.14%。其中宏信建發實現收入48.72億元，較上年同期增長15.85%；宏信健康實現收入21.26億元，較上年同期增長0.34%。

今年上半年，本集團非利息收入佔收入總額（未計稅金及附加前）比例為40.90%，較上年同期的39.91%有所上升，其中產業運營分部收入比例為40.01%。

此外，遠東宏信宣布，董事局決定行使回購股份授權，自今年8月12日起，在公開市場以現有內部財務資源回購不超過回購股份授權之股份數，即約4.2億股。公司相信，現時股份之買賣價格並未充分反映本公司的內在價值，股份回購反映公司對業務發展的長遠信心，提升每股股份的資產淨值及盈利回報，符合公司及股東的最佳利益。

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