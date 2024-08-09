報告指出，儘管內地監管環境存在不明朗因素， 金融科技仍為極具潛力的投資板塊，當中加密貨幣、 消費支付系統及借貸平台均為熱門投資領域。

2024年上半年中國金融科技集資額達6.24億美元， 其中消費金融及借貸公司佔首季交易額逾半。期內， 中國錄得區內最大規模交易，資本市場服務商億安控股成功集資2. 809億美元。緊隨其後的交易包括印度個人貸款平台Kredit Bee集資2.09億美元，以及泰國數碼金融方案企業Ascen d集資1.95億美元。

亞太地區對開發及推出虛擬貨幣和現實世界資產代幣更為重視。 香港、新加坡和日本等主要金融樞紐致力於平衡創新與監管， 在保護投資者權益之餘， 繼續探索和批准融合傳統金融與去中心化金融的活動。

隨著人工智能（AI）在亞太地區以至全球掀起廣泛熱潮，AI繼續 成為金融科技投資者和金融科技公司的關注焦點。在2024年上半 年，傳統金融機構重點研究如何透過AI應用改善營運流程和提升效 率。儘管亞太地區的金融科技公司紛紛提升引入AI元素至其方案和 產品，但大多數仍處於早期階段，更多精密的應用仍有待開發。

畢馬威中國金融科技主管合夥人黃艾舟表示， 不少中國金融機構已引入AI應用，例如虛擬客服供應商以及利用A I機械人回應客戶查詢。若干公司亦已在內部開始使用生成式AI， 以協助編寫軟件設計的電腦編碼及其他應用案例。2024年下半年 ，在金融科技公司的推動下，預料此類活動將更加頻繁， 但有關應用要達致真正成熟階段，仍需要一段時期。

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