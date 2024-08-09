摩根大通發表報告，將創科實業（0669）目標價由126元上調至135元，維持「增持」評級。
摩通指，上調創科實業目標價，主要原因是今年上半年該公司展示了多個積極因素，包括數據中心、電網和可再生基礎設施在內的新高增長垂直領域；歐洲、中東及非洲市場（EMEA）預期增長前景；利潤率在現時 40% 的基礎上尚有擴張的空間；基於營運資本管理和資源重新調整，創科實業實現優越的自由現金流。
摩通相信，無論宏觀環境如何，上述因素可驅動創科旗下品牌美沃奇（ Milwaukee） 的長期收入於未來5年錄得雙位數增長，並加快收入及自由現金流增長。該行維持創科2024年至2026年稅後盈利預測，但提高自由現金流預測，同時上調創科目標價至135元。
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