moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

摩通升創科目標價至135元 維持「增持」評級

摩根大通發表報告，將創科實業（0669）目標價由126元上調至135元，維持「增持」評級。

摩通指，上調創科實業目標價，主要原因是今年上半年該公司展示了多個積極因素，包括數據中心、電網和可再生基礎設施在內的新高增長垂直領域；歐洲、中東及非洲市場（EMEA）預期增長前景；利潤率在現時 40% 的基礎上尚有擴張的空間；基於營運資本管理和資源重新調整，創科實業實現優越的自由現金流。

摩通相信，無論宏觀環境如何，上述因素可驅動創科旗下品牌美沃奇（ Milwaukee） 的長期收入於未來5年錄得雙位數增長，並加快收入及自由現金流增長。該行維持創科2024年至2026年稅後盈利預測，但提高自由現金流預測，同時上調創科目標價至135元。

其他報道

【有片：埋身擊】上證指數反覆靠穩 料後市下跌空間有限

半日沽空金額減12% 南方恒生科技增1.6倍

恒指半日升299點 科指升2.9% 北水轉流入

遠東宏信半年盈利跌32%中期息0.25元 下周起回購股份

字節跳動據報尋求50億美元貸款再融資

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.12%

蘋果擬推新版Mac mini 將配置M4晶片

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌10日

派拉蒙全球宣布裁員2000人

華潤飲料IPO據報獲港交所批准

大摩：中國不是全球動盪中的避風港

國聯證券發A股購民生證券 作價294億 曾升13%

涉新疆強迫勞動 美國禁中港5企業產品 包括稀鎂科技、世紀陽光

內地7月CPI升0.5% 高過預期 PPI降0.8% 少過預期 消費需求持續恢復

滬深三大指數高開 人行進行129億人幣逆回購

恒指高開205點 科指升2% 齊升穿10天線 中芯升7.3%

聯儲行長Barkin：儲局有時間評估美國經濟並決定對策 料通脹續下降

港股ADR升240點 夜期高水255點 亞股升美期個別發展 金斯瑞、富智康、匯賢等業績

經濟放緩憂慮降 美2年債息重上4厘 標指創18個月最大升幅 道指升683點

北水增持南方恆生科技 減持京基金融國際

 

 