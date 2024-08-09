最近由日本改駐香港的花旗集團日本、北亞及澳洲區域及銀行業務主管龍明睿（Marc Luet）、日本、北亞及澳洲區域金融市場主管Paul Smith及香港區金融市場主管林穎聰 （Charles Lam）主持開幕儀式，慶祝全新trading floor的啟用。

今年年初由倫敦派駐香港的Paul Smith表示，香港作為亞洲首要的國際金融中心，香港一直是花旗的關鍵策略市場之一，短期內將再有數名高層管理人員調駐香港。新office設計參照國際認可的LEED（能源與環境設計先導，全稱Leadership in Energy and Environmental Design）及WELL健康建築標準（WELL Building Standard）等認證，包括室內綠化牆、空氣淨化系統、節水節能裝置，以及採用環保建築物料和傢具等。更設有供不同宗教同事使用的祈禱室及專為在職媽媽而設的獨立哺乳間。

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