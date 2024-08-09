報道指，新冠疫情期間內地訪客（MCV）保險市場陷入低迷，去年以來香港對外通關後，內地訪客業務逾750億元。他們購買的大部分保單均以美元或與美元掛鉤的港幣計價，令資金能轉移至海外並進行長期投資。而相關產品提供重大疾病或定期人壽保險，通常包括儲蓄或類似投資的功能，可避免受人民幣貶值影響，並銷售香港較高利率回報。

表現最佳者年薪逾千萬

報道引述內地專才保險人士指，他們透過向內地訪客出售保單來收取大筆佣金，部分表現最佳者每年收入可超過1000萬元及另加獎金。不過，由於香港的保險公司不允許在內地直接銷售其產品，因此許多代理商依靠家人、朋友和個人關係網，來吸引內地客前往香港簽署文件並購買保單。客戶可以開設香港銀行帳戶並在海外電匯，或使用Visa或Mastercard信用卡購買保險。內地容許個人每年從轉移最多相當於5萬美元的資金。

本港於2022年底放寬工作簽證標準，推出「高才通」計劃，向來自頂尖大學的求職者和其他合格的個人提供兩年簽證，並取消「高才通」的配額限制。根據資料顯示，現時已有約20萬人獲得本港工作簽證，其中絕大多數人才通行證持有者來自內地。

友邦據報設「普通話小組」教銷售策略

報道提到，最近友邦（AIA）的每周早晨簡報會上，有約40人組成的小組，用普通話討論銷售策略。據指該會議是為保險代理人及其他有興趣成為保險代理而設，當中不少人是透過「高才通」等計劃獲得簽證，年齡介乎20多歲至50多歲。友邦沒有回應《彭博》置評請求。

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