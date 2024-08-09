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恒指收市升198點 波幅、成交縮 受制20天線 北水轉流入 全周計見4周最大升幅

美國首次申領失業救濟人數創近一年最大降幅，美股隔晚上升，亞股、美期、港股今早跟隨。內地7月通脹擴大，A股則先升後跌，港股亦因而升幅收窄，恒指、國指於20天線前受壓，恒指波幅縮至173點見一周最窄，大市成交亦跌至不足900億，見逾兩周最少，北水轉流入。恒指、國指連升3日，全周計，三大指數均創4周最大升幅。

恒指今早高開205點，高位升360點，低位升187點，高低波幅173點。上升股份比例為34.57%，下跌為23.38%，無升跌為42.03%。

恒指收市升198點或1.17%，報17090點，大市成交金額880億元，較上日減少14.36%，是7月29日847.28億元成交後最少；國指升76點或1.29%，報6017點。恒生科技指數收報3436點，升2.08%。

藍籌股成交金額448.02億元，佔大市成交50.91%；科指成份股成交金額224.34億元，佔大市成交25.49%；國指成份股成交金額380.74億元，佔大市成交43.26%。

24隻雙櫃台股，總成交0.66億元人民幣，相當於約0.71億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.26%，至113.5億元，佔大市成交12.88%。牛熊證成交金額60.66億元，增加20.55%；窩輪成交金額52.84億元，增加5.9%。

藍籌64隻升，13隻下跌，5隻無升跌。中芯國際（0981）升4.94%，收報16.58元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.79%，收報6.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報78.4元，升5.45%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報18.08元，跌6.22%。

恒指升穿10天線(17004.19點)，受制於20天線(17258.2點)。科指升穿10天線(3412.75點)，受制於20天線(3486.27點)。

北水南下合計淨流入22.78億元，終止單日流出。淨流入金額是2024年8月7日116.72億元後最多。

三大指數表現

恒指曾升最多2.13%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為2.34%。高見17252.22點，是8月1日17408.95點後最高。收市報17090.23點，是8月1日後收市新高，當日報17304.96點。連升3日，累計升442.89點，對上一次連升3日是7月3日。第1日陰燭。

科指曾升最多3.46%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為3.55%。高見3483.23點，是8月1日3518.85點後最高。收市報3436.8點，是8月1日後收市新高，當日報3476.58點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月3日。

國指曾升最多2.38%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為2.43%。高見6082.84點，是8月1日6139.87點後最高。收市報6017.85點，是8月1日後收市新高，當日報6086.4點。連升3日，累計升165.24點，對上一次連升3日是7月3日。第1日陰燭。

一周表現

恒指本周累升0.85%或144點，升幅是7月12日後最大，當時收市升幅為2.77%；本周表現最佳的是九龍倉置業（1997），累升17.49%，其次為翰森製藥（3692）及蒙牛（2319），分別升13.7%及8.44%。而表現最差的是東方海外（0316），累跌7.1%，其次為聯通（0762）及中升（0881），分別跌7.04%及4.78%。

國指本周累升0.72%或43點，升幅是7月12日後最大，當時收市升幅為2.36%；本周表現最佳的是蒙牛（2319），累升8.44%，其次為理想（2015）及快手（1024），分別升5.38%及5.12%。而表現最差的是聯通（0762），累跌7.04%，其次為小鵬（9868）及商湯（0020），分別跌5.94%及4.31%。

科指本周累升1.51%或51點，升幅是7月12日後最大，當時收市升幅為5.15%；本周表現最佳的是閱文（0772），累升6.21%，其次為理想（2015）及快手（1024），分別升5.38%及5.12%。而表現最差的是華虹半導體（1347），累跌6.52%，其次為小鵬（9868）及蔚來（9866），分別跌5.94%及5.82%。

午後消息股表現

摩通升創科（0669）目標價至135元 維持「增持」評級。收報96.8元，跌0.92%。

遠東宏信（3360）半年盈利跌32%中期息0.25元 下周起回購股份。收報5.46元，升2.25%。

今早及隔晚消息股表現

國聯證券（1456）發A股購民生證券 作價294億 曾升13%。收報2.91元，跌0.34%。

涉新疆強迫勞動 美國禁中港5企業產品。稀鎂科技（0601）收報0.058元，跌3.33%。世紀陽光（0509）收報0.128元，無升跌。紫金（2899）收報15.2元，升1.74%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，碧生源（0926）收報3.09元，跌0.64%。卡賓（2030）收報1.81元，升2.84%。中國新城鎮（1278）收報0.07元，無升跌。東銀國際控股（0668）收報0.192元，跌1.03%。富智康（2038）收報0.76元，升1.33%。金斯瑞生物科技（1548）收報13.34元，升2.93%。匯賢產業信託（87001）收報0.55元，升1.85%。

廖創興企業（0194）中期虧損擴大至4.2億元，派中期息0.11元。收報4.25元，升1.67%。

利福中國（2136）中期盈利跌67%，不派息。收報0.78元，升4%。

中移動（0941）中期多賺5.3%，派息增7%，收入略遜預期。中移動上半年資本開支640億人幣，楊杰：全年計劃減少比例至20%以下。收報71.3元，跌1.31%。

大成食品（3999）上半年盈利跌23%，不派中期息。收報0.6元，升1.69%。

九倉（0004）吳天海：未來半年一年內本港樓價或有所舒緩。收報20.5元，跌1.44%。

中國波頓（3318）料上半年盈利跌25%。收報1.72元，無升跌。

中芯（0981）第二季純利錄1.65億元，按年跌59.1%。收報16.58元，升4.94%。

太古地產（1972）：本地消費情緒疲弱，旗下3個商場出租率仍保持100%。收報14.22元，跌1.93%。

華虹半導體（1347）第二季少賺91.5%至667.3萬美元。收報18.08元，跌6.22%。

上海實業環境（0807）中期盈利倒退15%至3.2億人幣。收報0.92元，跌5.15%。

太平洋航運（2343）上半年盈利倒退32%，中期息削37%至4.1仙。收報2.13元，跌1.39%。

鷹普精密工業（1286）中期純利微升0.4%至3.04億，息8仙。收報2.02元，跌0.98%。

破頂股表現

破頂股包括，紫元元（8223）創上市新高，見3.1元，收報3.1元，升10.32%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1088.95元，收報1088.95元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065.1元，收報1065元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1142.25元，收報1142.25元，升0.05%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043.15元，收報1043.15元，升0%；中國再保險（1508）創52周高，見0.67元，收報0.66元，升6.45%；秦港股份（3369）創52周高，見2.07元，收報2.03元，跌1.93%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.58元，收報0.56元，升3.7%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.72元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.345元，跌1.43%；位元堂（0897）創52周高，見0.435元，收報0.41元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.44元，收報4.37元，跌0.68%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見55.75元，收報55.25元，升0.18%；翰森製藥（3692）創52周高，見19.44元，收報18.92元，跌0.42%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.244元，收報0.246元，跌3.53%；中梁（2772）低見0.092元，收報0.094元，跌10.48%；弘海高新資源（0065）低見0.095元，收報0.098元，跌2%；閩港控股（0181）低見0.063元，收報0.076元，升1.33%；宏華集團（0196）低見0.071元，收報0.072元，無升跌；中播數據（0471）低見0.061元，收報0.061元，跌35.11%；佳華百貨控股（0602）低見0.025元，收報0.035元，升25%；高山企業（0616）低見0.127元，收報0.134元，跌6.29%；玖源集團（0827）低見0.052元，收報0.055元，跌5.17%；茂業國際（0848）低見0.121元，收報0.134元，升3.08%。

52隻股份創52周低，其中十隻包括，英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.147元，收報0.147元，跌3.29%；依波路（1856）低見1.15元，收報1.34元，跌1.47%；叙福樓（1978）低見0.55元，收報0.55元，跌1.79%；太興（6811）低見0.68元，收報0.68元，跌2.86%；金蝶（0268）低見5.6元，收報5.69元，跌1.73%；大酒店（0045）低見5.15元，收報5.4元，升3.85%；國際家居零售（1373）低見1.18元，收報1.2元，升0.84%；中華汽車（0026）低見50元，收報51.95元，跌0.1%；渝太地產（0075）低見0.26元，收報0.26元，無升跌；萬邦投資（0158）低見62.1元，收報62.5元，跌3.1%。

異動股

上升異動股，包括，安科系統（8353）收報0.65元，升62.5%；勵時集團（1327）收報0.058元，升28.89%；ＡＶ策劃推廣（8419）收報0.067元，升28.85%；中國投融資（1226）收報0.28元，升27.27%；怡俊集團控股（2442）收報1.45元，升26.09%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.044元，升25.71%；佳華百貨控股（0602）創上市新低，見0.025元，收報0.035元，升25%；浙江永安（8211）收報0.023元，升21.05%；天源集團（6119）收報0.64元，升20.75%；天安卓健（0383）收報0.9元，升20%；原生態牧業（1431）收報0.106元，升19.1%。

下跌異動股，包括，中播數據（0471）創上市新低，見0.061元，收報0.061元，跌35.11%；時代環球集團（2310）收報0.033元，跌26.67%；温嶺工量刃具（1379）收報1.96元，跌24.9%；紫荊國際金融（8340）收報0.08元，跌23.81%；中國派對文化（1532）創上市新低，見0.059元，收報0.059元，跌23.38%；積木集團（8187）收報0.3元，跌21.05%；僑洋國際控股（8070）收報0.2元，跌18.37%；中華銀科技（0515）收報0.096元，跌17.24%；朝威控股（8059）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；南戈壁（1878）收報2.66元，跌16.35%。

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