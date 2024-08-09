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Tap & Go升級掃描付款功能 支援內地及海外銀聯二維碼支付

香港電訊（6823）HKT Payment Limited 旗下 Tap & Go「拍住賞」手機錢包宣布，由即日起，指定Tap & Go「拍住賞」的客戶毋須額外辦理任何手續，便可在中國內地及全球各地透過其應用程式，掃描商戶的銀聯二維碼，或於支援銀聯二維碼付款功能的商戶顯示應用程式內的二維碼，即可直接付款。

公司又表示，為慶祝服務升級，Tap & Go「拍住賞」推出不同優惠，包括由即日起至2024年8月 31日，現已使用指定1O1O、 csl或Club Sim月費計劃並成功登記推廣優惠的個人Tap & Go「拍住賞」客戶，在Tap & Go「拍住賞」戶口成功單筆增值不少於500元，便可獲贈中國內地及澳門數據流量組合1GB 乙次（原價38 元）。另個人Tap & Go「拍住賞」客戶於1O1O Center及csl專門店使用Tap & Go「拍住賞」應用程式中的二維碼掃描儀掃描付款，可以優惠價選購數據漫遊日數通行證組合或旅遊 Club Sim。

同時，由即日起至2024年9月30日，Tap & Go「拍住賞」客戶可於 Club Care網站上以每日劃一折扣保費15元（原價每日30元）購買指定旅遊保險 。Tap & Go「拍住賞」Pro客戶免費登記「日日用 日日保」個人意外保險後，並使用Tap & Go「拍住賞」成功完成1元或以上的合資格交易 ，便可於交易翌日獲得個人意外保障。

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