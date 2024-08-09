文章日期：2024年8月9日 16:47
舜宇光學科技（2382）公布，7月手機鏡頭出貨量1.15億件，按月升6.1%，而按年上升20.7%，主要是因為去年同期整體智能手機市場需求疲弱而使基數處於低位。手機攝像模組出貨量按年下降19.5%，主要是因為產品結構較去年同期改善，而按月則升5.5%。
集團指，車載鏡頭出貨量環比上升15.3%，主要是因為客戶端的需求有所增加，按年則升9%。
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