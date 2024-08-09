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卡賓中期盈利升37% 派息多33%

卡賓（2030）截至6月30日止中期盈利約1428萬元（人民幣，下同），升約36.6%，每股盈利2.14分，派中期股息每股0.93港仙，升約32.9%。

集團收益約5.05億元，跌14.1%，零售收益跌12.6%，毛利2.37億元，跌15%，毛利率47%，跌0.5個百分點。於6月底經營594間門市，香港經營5間門市，共599間門市，期內淨增25間門市。集團計劃擴展實體零售店網絡，未來將會增加實體店數量，並將會聚焦於三四線城市。

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