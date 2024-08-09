集團指盈利上升歸因於期內收益及毛利增加，其中收益約7. 6億元，增加約41%。由於國際航班恢復帶動旅遊業復甦， 加上全球旅遊基礎設施不斷完善， 使集團旅遊相關業務及酒店業務逐步增長。

此外，日圓持續疲弱亦促進前往日本的遊客數量增長， 其中包括來自香港的遊客。

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