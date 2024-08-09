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富智康中期虧損收窄至3158萬美元 料今財年銷售額或會大幅下跌

富智康公布中期業績，營業收入按年跌29.2%至18.96億美元；毛利跌27.8%至2862.2萬美元；虧損收窄至3157.8萬美元，去年同期虧損5001.6萬美元（約3.90億港元）。每股虧損0.4美仙，維持不派中期息。

公司表示，全球智能手機市場上半年出現改善跡象，但仍持續面臨若干重大挑戰，如成熟經濟體的市場飽和、競爭加劇、產品更換週期延長以及缺乏產品差異化及創新，而公司許多競爭對手的產能過剩直接導致價格下跌。

展望下半年，公司根據現有資料，認為2024財年的銷售額實際可能按年大幅下跌。然而，通過削減開支的措施，公司將提高效率及維持財務彈性，下半年的財務業績與上半年及去年同期相比均可能有所改善。業務方面，公司積極拓展至汽車電子、機器人、人工智能及新一代通訊技術，不斷擴大海外產能以滿足客戶需求，並積極開發不同行業的新客戶，預計將在未來幾年取得成果，包括運營和財務表現的整體改善。

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