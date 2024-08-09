今次新的安排，與過往當局未有計劃將換錢黨刑事化的說法有別。陳澤武今午在會後表示，政府經聽取包括委員會意見後作出這項重大修改，在娛樂場作出的貨幣兌換業務，推定為供博彩用途，列為刑事化。法案建議酒店和商場範圍均屬娛樂場附屬相鄰設施，視為娛樂場範圍，在有關範圍內換錢會被推定為博彩用途的兌換，可判1個月至5年，其中法案只有寫最高5年。他引述政府解釋按現行刑法最低1個月，因此毋須寫入法律。對於向換錢黨換錢人士的行為則不受處罰，但並沒有寫入法案，陳澤武引述政府解釋這與法案內為賭博借高利貸人士不受罰規定相同。

委員會同意政府建議，法案必定會在今年內提交大會審議，法案建議公布翌日起生效。而法案建議改名為《打擊不法賭博犯罪法》。

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