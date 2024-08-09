文章日期：2024年8月9日 20:02
榮暉國際（0990）管理層近日發現並已向董事會報告，新加坡非全資附屬公司一名董事涉嫌挪用新加坡附屬公司的若干資金，集團遭受潛在損失約2150萬美元，其中該公司擁有人應佔約1280萬美元，該集團已於7月19日就涉嫌挪用事項向新加坡警方舉報。新加坡附屬公司的嫌疑董事已被停職。從事實物金銀貿易便利化服務的新加坡附屬公司在調查結束前全面停業。
集團為新加坡附屬公司涉嫌挪用資金而作出虧損撥備，加上分銷及貿易分部的利潤率下降，以及期內並無透過損益按公平值列帳的金融資產的公平值變動收益，預計截至6月30日止中期盈利減少約66%至約3億元。
集團評估，涉嫌挪用事項不會影響日常營運，亦不會對現金流、財務狀況及業務營運造成重大不利影響。
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