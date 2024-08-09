集團為新加坡附屬公司涉嫌挪用資金而作出虧損撥備，加上分銷及貿 易分部的利潤率下降， 以及期內並無透過損益按公平值列帳的金融資產的公平值變動收益， 預計截至6月30日止中期盈利減少約66%至約3億元。

集團評估，涉嫌挪用事項不會影響日常營運，亦不會對現金流、財務 狀況及業務營運造成重大不利影響。

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