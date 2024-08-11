陳茂波指，《決定》提到，「發揮『一國兩制』制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位」。未來如何在現有基礎上進一步鞏固和提升香港國際金融中心的地位，他認為是更深、更廣、更聚焦的交互發展：市場交投要更有深度；金融產品及其發揮的作用要更寬廣；籌融資的服務要更能滿足企業的需求；也要與不同地域有更多的交流互動，拓闊資金來源。

香港有著「一國兩制」下「市場化」、「法治化」、「國際化」的優勢，金融市場既聯通內地、也連接世界，能為國家在深化金融改革過程中繼續發揮「試驗田」、「防火牆」角色，助力國家推動金融高水平對外開放。

香港更要充分發揮離岸人民幣業務樞紐的角色，未來透過加強離岸人民幣流動性、增加產品和風險管理工具、完善基礎設施、開拓新市場等方面，助力穩慎扎實推動人民幣國際化。

航運中心發展方面，智慧航運、綠色航運和航運相關的專業服務，都是本港重點着力的方向。政府於去年十二月公布《海運及港口發展策略行動綱領》，制定十大策略和三十二項具體行動措施，以支持香港海運及港口業的持續發展，特別是加快香港高增值航運服務集群的發展，提升業界的長遠競爭力。

政府過去幾年推出一系列推動航運業發展的稅務優惠措施，今年將展開進一步優化的研究，也會研究如何進一步推動相關制度的優化和創新，以鞏固和提升香港國際航運中心的地位。

貿易中心發展方面，政府提出了將香港建構為「跨國供應鏈管理中心」，由供應鏈管理、貿易融資到專業服務諮詢，一站式全力支援「走出去」的內地企業在海外的產能和供應鏈布局，幫助它們在複雜的地緣政治下，更深度參與全球的產業分工和合作。特別是越來越多內地企業尋求國際化發展，在海外增設生產線以更好服務全球市場，這當中將衍生更多新的貿易服務需求，為香港帶來更大的機遇。

這三個中心有著各自的重點，卻又是相互支持的。發展金融，就是要服務實體經濟，包括創科、貿易和航運等環節。相向而行的是，更蓬勃的高端航運服務，以及高增值的貿易服務，也將刺激對金融產品的需求。

與此同時，香港正大力發展「總部經濟」，吸引優質的海內外企業來港設立區域以至是國際總部，更好參與國內國際雙循環的蓬勃發展，更好把握粵港澳大灣區發展以及高質量共建「一帶一路」倡議的機遇。

至於一個高地，《決定》提到，「支持香港打造國際高端人才集聚高地」。特區政府正在全力招攬人才，推出了「高才通」等一系列措施便利人才來港工作，而大力招商引資會帶來更多高增值職位，將有助我們把人才留住、用好。自2022年底以來，各項人才計劃合共已收到逾34萬份申請，21萬份獲批，逾14萬申請人已抵港。

國際政經環境複雜多變，香港的發展難免會遇到困難和挑戰，但與不少其他地區相比，香港始終優勢獨特、條件優越，在「一國兩制」這最大優勢下，只要香港因應不斷變化的內外環境，思變、求變，凝心聚力，奮發進取，香港的明天一定會更好。