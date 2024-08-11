他指，「我認為永遠農夫山泉都是一個優秀的中國企業，我再重複一遍。農夫山泉永遠屬於中國，所以農夫山泉的股權結構非常簡單。農夫山泉沒有什麼群島公司，它的價值鏈非常短，它的股權結構非常簡單。我不會這件事情在開始的時候沒有考慮到，我最重要的所有權問題我一定是考慮得非常清楚的。」

不過問到接班人問題是否已100%清晰時，鍾睒睒指仍不清晰，也不能做準備，「因為這個是大公司，所有大公司它為了讓這個機體永遠處於競爭階段，它所要的保密，所有人都覺得我是有機會的。」接班人要在「能力讓我看起來我可以放心了，我可以交這個棒了。」

被標籤為中國首富，鍾睒睒指「我過我的日子，我沒變化，我沒有覺得讓我人生當中有什麼改變」，並指「這個首富說句老實話，在我們這個國家是有負面性的。」

對於民眾看首富的負面眼光，鍾睒睒指，「覺得尤其這一次網路風暴，它畢竟是一種風暴，讓我重新思考，我真的是重新去思考，我認為首富的責任在哪裡？首富是有責任的，因為社會對你的要求不一樣了，所以很多東西比如說我們以前做很多利他的事情，但是我腦子裡面如果善欲人見那就不是一種真善，你如果做好事為了讓他人知道，看見，那就不行，那你就虛偽」，他又提到，「對自己的結局非常有信心的，第一個白手起家，乾乾淨淨，（掙的）每一塊錢都是乾淨的」。

對於網路上的污名，鍾睒睒指，「網路上的攻擊我認為讓它去攻擊吧」，「我估計現在這一次給我加上在網路上的污名化洗不乾淨，隨它去吧」，「我有自己心裡的理想，因為最後天一定要是亮的，但就是亮得晚了一點，只要我能堅持到天亮，因為很多人堅持不到天亮，他跳樓了，但是我行。」