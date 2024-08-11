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富力未還近1.5億美元債息終違約 將進行境外債務重組

富力（2777）公布，附屬公司怡略發行了三筆分別在2025年到期、2027年到期及2028年到期的優先票據（統稱為怡略票據）。上述由怡略票據各自以年利率6.5%計息，於每年1月11日、7月11日支付。但截至今日公告日，2025年票據利息3361.03萬美元、2027年票據利息6245.94萬美元及2028年票據利息5106.29萬美元已到期並須於7月11日以現金支付，且寬限期已屆滿。而鑑於集團目前面臨的現金流壓力，上述怡略票據並未在到期前以現金支付利息。

富力指，並未支付怡略票據利息可能會導致票據持有人要求加快還款，集團正與怡略票據持有人商討友善解決方案，並將繼續密切關注事態發展並考慮所有可能採取的行動，包括但不限於就集團境外債務制定整體負債管理方案。

富力表示，為制定集團境外債務的整體負債管理方案，公司已聘請安邁融資顧問有限公司為財務顧 問，並聘請盛德律師事務所擔任法律顧問。公司將與顧問們共同探討全面可行的解決方案， 確保所有債權人得到公平對待，以保障所有持份者利益，並確保集團未來的長遠發展。

集團期待與債權人進行建設性對話，尋求債權人的支持與配合以取得全面方案，整體解決集團境外債務問題，共同渡過全行業的難關。

由怡略發行的2025年票據未償還本金10.34億美元，2027年票據未償還本金19.22億美元、2028年票據未償還本金15.71億美元。

此前，在今年5月集團完成出售ONE Nine Elms項目及相關同意徵求，以及由第三方買家提出的交換要約，透過償還ONE Nine Elms項目相關的項目貸款，以及註銷從買方收到作為出售代價 的怡略票據，成功降低債務規模。集團將繼續尋求合適機會出售其於若干 項目開發公司的股權，以產生額外現金流。

截至今日公告日期，富力指業務經營維持正常。集團將持續不懈努力，確保物業交付、加速物業銷售及穩定業務營運。儘管市場環境緊張，但隨著中國中央政府推出促進房地產行業健康復甦的政策，集團仍對內地房地產市場將逐步復甦抱持希望。

在7月，集團附屬公司收到Seatown Private Credit Master Fund就公司未償還的6.14億美元貸款清盤呈請，Seatown持有該貸款的18%，呈請將於今年9月25日在高等法院審理。