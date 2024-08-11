華富建業指，在8月9日華富建業證券向華富建業財務轉讓保證金貸款協議項下之保證金貸款債務之所有現有及未來之權利、所有權、權益及利益。華富建業財務就保證金貸款債務為借款人王文彪之新債權人，並有權執行及收取保證金貸款債務之還款。

集團指，已就有期貸款債務及保證金貸款債務作出100%撥備，將於收到該款項後按已收款項金額撥回累計撥備。而截至2024年底、2025年底、2026年底，根據「清償契據之主要條款」的還款時間表，預期撥備撥回收益將分別約為2100萬元、2000萬元及4200萬元，導致集團資產及權益增加。

集團指，於考慮王文彪當前財務狀況，以及華富建業財務與王文彪就重組未付金額之還款進行之磋商後，於8月9日，華富建業財務與王文彪及個人擔保人王維韜

訂立清償契據。

據此，於考慮王文彪及個人擔保人王維韜在清償契據下之義務及承諾後，華富建業財務同意接受清償金額之還款，該金額僅代表未付金額之未償還本金額， 作為全額及最終償還及清償未付金額。

新的清償契據之主要條款下，清償金額為8252.4萬元，將分9期償還，王文彪在保證金貸款協議及補充協議下之義務由香港股份押記（即清盤中的中泛控股4.24億股）及對億利生態修復於中國實體中持有51%之股本權益之中國股權質押作為擔保。

集團指，經過集團與王文彪之間之持續磋商，及鑒於王文彪之財務狀況及公司對王文彪償還未付金額能力之評估，為至少能收回未付金額之本金，於考慮王文彪在清償契 據下之還款義務及承諾、在清償契據下香港股份押記及中國股權質押之持續抵押及 個人擔保人之擔保及彌償之支持後，華富建業財務同意接受按清償契據中雙方同意之還款時間表作出之清償金額之還款。