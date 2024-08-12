個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.43%，折合報370.82元；阿里巴巴（9988）跌0.39%，折合報77.97元；美團（3690）跌0.51%，折合報105.82元；匯控（0005）升0.82%，折合報64.82元；建行（0939）跌0.54%，折合報5.44元。

道期現跌0.108%；標期現跌0.05%；納期現升0.01%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升1.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.67%。

VIX指數隔晚跌14.37%或3.42點，報20.37點。

紐油現升0.03%或0.03美元，報76.87美元；布油現跌0.06%或0.04美元，報79.61美元；金價現跌0.15%或3.85美元，報2427.47美元；LME 銅期貨隔晚升0.81%或72美元，報8866.5美元。比特幣現跌0.05%或29.63美元，報58489.26美元；美國10年期債息現跌1.2%或0.0479厘，報3.9398厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，361度（1361）、和譽－Ｂ（2256）、貝殼－Ｗ（2423）、閱文（0772）、鴻騰（6088）、丘鈦（1478）、騰訊音樂－ＳＷ（1698）、裕元集團（0551）、寶勝國際（3813）等。

龍光集團（3380）和合景泰富（1813）鴨脷洲新盤凱玥，據報已就再融資貸款達協議。

華富建業（0952）向前蒙古首富王文彪追孖展欠債，簽新還款協議。

巨匠建設（1459）發盈警，料上半年淨利減最多六成。

富力（2777）未還近1.5億美元債息終違約，將進行境外債務重組。

鍾睒睒︰農夫山泉（9633）永遠屬於中國，接班人問題仍未清晰。

匯賢（87001）中期可供分派金額跌91%。

新股集資王茶百道（2555）料中期盈利跌最多63%。

榮暉（0990）附屬資金被挪用，潛在損失2150萬美元。

第一上海投資（0227）發盈喜，料上半年扭虧為盈賺6000萬元。

百果園（2411）申請H股全流通獲聯交所批准。

陽光油砂（2012）第二季由盈轉虧，季內虧損1100萬加元。

國美零售（0493）盈警，料中期虧損最多46億人幣。

廣汽（2238）7月汽車銷量按年跌25%，新能源車跌32%。

富智康（2038）中期虧損收窄至3158萬美元，料今財年銷售額或會大幅下跌。

蠟筆小新休閒食品（1262）盈警，料上半年虧損擴大至4270萬人民幣。

東瀛遊（6882）料中期盈利升62%，日圓疲弱促進遊客量增。

卡賓（2030）中期盈利升37%，派息多33%。

舜宇光學（2382）7月手機鏡頭出貨量逾1億件，按年升21%。

瑞安房地產（0272）發盈警，料中期盈利降至5000萬元至1億人幣。

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