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恒指高開12點 科指升0.04% 續高於10天線、受制於20天線

恒指今早高開12點或0.08%，報17102點，大市成交金額12億元；國指今早高開7點或0.13%，報6025點。恒生科技指數開市報3438點，升0.04%。上升股份比例為5.45%，下跌為2.84%，無升跌為91.69%。

藍籌31隻升，22隻下跌，29隻無升跌。信義光能（0968）升1.99%，報3.59元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌2.44%，報30.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，7隻下跌，13隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報141.8元，升1.21%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報108.8元，跌4.06%。

恒指續高於10天線(16990.66點)、受制於20天線(17212.55點)。科指續高於10天線(3409.89點)、受制於20天線(3474.55點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，361度（1361）無成交，報3.4元。和譽－Ｂ（2256）無成交，報2.99元。貝殼－Ｗ（2423）無成交，報36.35元。閱文（0772）開市報25.65元，無升跌。鴻騰（6088）開市報2.2元，無升跌。丘鈦（1478）無成交，報3.91元。騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報51.3元，跌4.38%。

裕元集團（0551）無成交，報12.1元。

寶勝國際（3813）無成交，報0.58元。

龍光集團（3380）和合景泰富（1813）鴨脷洲新盤凱玥，據報已就再融資貸款達協議。龍光開市報0.77元，升2.67%。合景泰富（1813）無成交，報0.26元。

華富建業（0952）向前蒙古首富王文彪追孖展欠債，簽新還款協議。無成交，報0.214元。

巨匠建設（1459）發盈警，料上半年淨利減最多六成。無成交，報0.315元。

富力（2777）未還近1.5億美元債息終違約，將進行境外債務重組。開市報0.79元，無升跌。

鍾睒睒︰農夫山泉（9633）永遠屬於中國，接班人問題仍未清晰。開市報29.25元，升1.04%。

匯賢（87001）中期可供分派金額跌91%。無成交，報0.55元。

新股集資王茶百道（2555）料中期盈利跌最多63%。開市報6.82元，跌5.15%。

榮暉（0990）附屬資金被挪用，潛在損失2150萬美元。開市報0.385元，跌3.75%。

第一上海投資（0227）發盈喜，料上半年扭虧為盈賺6000萬元。無成交，報0.112元。

百果園（2411）申請H股全流通獲聯交所批准。無成交，報1.82元。

陽光油砂（2012）第二季由盈轉虧，季內虧損1100萬加元。無成交，報0.51元。

國美零售（0493）盈警，料中期虧損最多46億人幣。開市報0.023元，無升跌。

廣汽（2238）7月汽車銷量按年跌25%，新能源車跌32%。開市報2.7元，跌0.37%。

富智康（2038）中期虧損收窄至3158萬美元，料今財年銷售額或會大幅下跌。開市報0.76元，無升跌。

蠟筆小新休閒食品（1262）盈警，料上半年虧損擴大至4270萬人民幣。無成交，報1.45元。

東瀛遊（6882）料中期盈利升62%，日圓疲弱促進遊客量增。開市報0.61元，升1.67%。

卡賓（2030）中期盈利升37%，派息多33%。開市報1.78元，跌1.66%。

舜宇光學（2382）7月手機鏡頭出貨量逾1億件，按年升21%。開市報42.9元，升0.47%。

瑞安房地產（0272）發盈警，料中期盈利降至5000萬元至1億人幣。見52周低0.63元，開市報0.63元，跌4.55%。

破頂股表現

破頂股包括，中國再保險（1508）創52周高，見0.67元，開市報0.67元，升1.52%；元征科技（2488）創52周高，見4.6元，開市報4.6元，升6.24%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括中播數據（0471）低見0.06元，開市報0.06元，跌1.64%。

異動股

上升異動股，包括，創輝珠寶（8537）見52周低0.15元，開市報0.15元，升11.73%；十月稻田（9676）開市報21.4元，升9.86%；天潤雲（2167）開市報2.53元，升8.12%；中國天保集團（1427）開市報0.189元，升8%；元征科技（2488）創52周高，見4.6元，開市報4.6元，升6.24%；匯漢控股（0214）開市報0.37元，升5.71%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.233元，升5.43%；裕承科金（0279）開市報0.022元，升4.76%；珠光控股（1176）開市報0.156元，升4.7%；京城機電股份（0187）開市報2.05元，升4.06%；眾誠能源（2337）開市報3.08元，升4.05%。

下跌異動股，包括，東軟教育（9616）開市報2.76元，跌8.91%；卓悅控股（0653）開市報0.011元，跌8.33%；茶百道（2555）開市報6.82元，跌5.15%；瑞安房地產（0272）見52周低0.63元，開市報0.63元，跌4.55%；心動公司（2400）開市報22.4元，跌4.48%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報51.3元，跌4.38%；嗶哩嗶哩（9626）開市報108.8元，跌4.06%。

 

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