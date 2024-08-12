恒指今早高開12點或0.08%，報17102點，大市成交金額12億元；國指今早高開7點或0.13%，報6025點。恒生科技指數開市報3438點，升0.04%。上升股份比例為5.45%，下跌為2.84%，無升跌為91.69%。