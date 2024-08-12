港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止10連跌，升1.64點子至4.05196%，是8月8日後最高，當日報4.07417%。對上一次終止10連跌是7月23日，當日拆息報4.63899%。

港元現報7.7987元貶值10點子，曾貶值最多20點子，報7.7997元，亦曾升值最多8點子，報7.7969元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.44點子至3.68202%，是8月7日後最高；1星期HIBOR升0.49點子至3.8%，是8月8日後最高；2星期HIBOR跌0.13點子至3.86494%，是4月25日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.76點子至4.3%，是8月8日後最高；6個月期HIBOR跌0.94點子至4.37423%，是2023年5月10日後最低；12個月期HIBOR跌1.01點子至4.43042%，是2023年5月2日後最低。

美元指數現報103.174升值0.039點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.448%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4124%，連續10日擴闊，利差是2024年4月25日後最闊，當日差距為-1.4238%。

對上一次連續10日擴闊，是2023年8月28日，當日利差報-1.6274%。

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