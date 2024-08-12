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恒指半日升8點 科指跌0.3% 曾跌穿10天線 北水續流入

全球股市經歷上周大起大落後，今早普遍波幅收窄，亞股個別發展，日韓台上升，A股下跌，港股亦向上。市場等待本周美國將公布的CPI及零售等數據，以求進一步確認聯儲局9月將減息25個基點的預期。

恒指今早高開12點，高位升72點，低位跌87點，高低波幅160點。上升股份比例為20.19%，下跌為25.25%，無升跌為54.54%。

恒指半日升8點或0.05%，報17098點，大市成交金額398億元；國指升5點或0.09%，報6023點。恒生科技指數收報3426點，跌0.3%。

藍籌股成交金額164.55億元，佔大市成交41.34%；科指成份股成交金額80.25億元，佔大市成交20.16%；國指成份股成交金額134.22億元，佔大市成交33.72%。

24隻雙櫃台股，總成交0.29億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少38.45%，至69.85億元，佔大市成交17.53%。牛熊證成交金額29.11億元，減少52.01%；窩輪成交金額40.74億元，減少22.88%。

藍籌40隻升，37隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升3.35%，收報11.74元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌5.05%，收報6.02元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，15隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報10.24元，升2.2%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報104.8元，跌7.58%。

恒指曾下試10天線(16990.23點)，受制於20天線(17212.33點)。科指曾跌穿10天線(3408.76點)，受制20天線(3473.98點)。

北水南下合計淨流入15.08億元，較上日減少33.79%，連續第2日流入，累計流入37.86億元。

佳兆業（1638）清盤聆訊押後至9月。收報0.109元，跌5.22%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，361度（1361）收報3.48元，升2.35%。和譽－Ｂ（2256）收報2.94元，跌1.67%。貝殼－Ｗ（2423）收報36.3元，跌0.14%。閱文（0772）收報25.4元，跌0.97%。鴻騰（6088）收報2.26元，升2.73%。丘鈦（1478）收報4.1元，升4.86%。騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報51.05元，跌4.85%。裕元集團（0551）收報12.1元，無升跌。寶勝國際（3813）收報0.6元，升3.45%。

龍光集團（3380）和合景泰富（1813）鴨脷洲新盤凱玥，據報已就再融資貸款達協議。龍光收報0.73元，跌2.67%。

合景泰富（1813）收報0.255元，跌1.92%。

華富建業（0952）向前蒙古首富王文彪追孖展欠債，簽新還款協議。收報0.213元，跌0.47%。

巨匠建設（1459）發盈警，料上半年淨利減最多六成。收報0.315元，無升跌。

富力（2777）未還近1.5億美元債息終違約，將進行境外債務重組。收報0.77元，跌2.53%。

鍾睒睒︰農夫山泉（9633）永遠屬於中國，接班人問題仍未清晰。收報29.35元，升1.38%。

匯賢（87001）中期可供分派金額跌91%。創上市新低，見0.52元，收報0.54元，跌1.82%。

新股集資王茶百道（2555）料中期盈利跌最多63%。創上市新低，見6元，收報6.02元，跌16.27%。

榮暉（0990）附屬資金被挪用，潛在損失2150萬美元。收報0.405元，升1.25%。

第一上海投資（0227）發盈喜，料上半年扭虧為盈賺6000萬元。收報0.108元，跌3.57%。

百果園（2411）申請H股全流通獲聯交所批准。收報1.83元，升0.55%。

陽光油砂（2012）第二季由盈轉虧，季內虧損1100萬加元。收報0.5元，跌1.96%。

國美零售（0493）盈警，料中期虧損最多46億人幣。收報0.023元，無升跌。

廣汽（2238）7月汽車銷量按年跌25%，新能源車跌32%。收報2.69元，跌0.74%。

富智康（2038）中期虧損收窄至3158萬美元，料今財年銷售額或會大幅下跌。收報0.77元，升1.32%。

蠟筆小新休閒食品（1262）盈警，料上半年虧損擴大至4270萬人民幣。收報1.46元，升0.69%。

東瀛遊（6882）料中期盈利升62%，日圓疲弱促進遊客量增。收報0.6元，無升跌。

卡賓（2030）中期盈利升37%，派息多33%。收報1.6元，跌11.6%。

舜宇光學（2382）7月手機鏡頭出貨量逾1億件，按年升21%。收報43.35元，升1.52%。

瑞安房地產（0272）發盈警，料中期盈利降至5000萬元至1億人幣。見52周低0.6元，收報0.63元，跌4.55%。

破頂股表現

破頂股包括，中國建築國際（3311）創上市新高，見11.4元，收報11.38元，升2.34%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065.35元，收報1064.9元，跌0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見561元，收報561元，升0.08%；中國再保險（1508）創52周高，見0.67元，收報0.66元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.55元，收報4.48元，升2.52%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌；中石化煉化工程（2386）創52周高，見5.65元，收報5.61元，升3.89%；元征科技（2488）創52周高，見4.6元，收報4.17元，跌3.7%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.47元，收報5.45元，升0.55%；上海青浦消防（8115）創52周高，見0.9元，收報0.8元，升3.9%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.085元，收報0.085元，跌9.57%；九毛九（9922）低見2.55元，收報2.57元，跌4.1%；裕承科金（0279）低見0.02元，收報0.021元，無升跌；中手游（0302）低見0.75元，收報0.76元，跌2.56%；思捷環球（0330）低見0.095元，收報0.098元，跌4.85%；萬嘉集團（0401）低見0.042元，收報0.042元，跌16%；中播數據（0471）低見0.046元，收報0.048元，跌21.31%；安領國際（1410）低見0.192元，收報0.192元，跌2.04%；河北建設（1727）低見0.425元，收報0.455元，升1.11%；齊屹科技（1739）低見0.2元，收報0.227元，升0.89%。

48隻股份創52周低，其中十隻包括，永利澳門（1128）低見5.19元，收報5.28元，跌2.94%；銀河娛樂（0027）低見29.05元，收報29.5元，跌4.22%；金沙中國（1928）低見13.24元，收報13.52元，跌3.15%；東風集團股份（0489）低見2.08元，收報2.11元，跌1.4%；大快活（0052）低見7.02元，收報7.03元，跌0.99%；叙福樓（1978）低見0.54元，收報0.55元，無升跌；太興（6811）低見0.65元，收報0.65元，跌4.41%；金蝶（0268）低見5.56元，收報5.74元，升0.88%；銀娛（0027）低見29.05元，收報29.5元，跌4.22%；香港中旅（0308）低見1.05元，收報1.05元，跌1.87%。

異動股

上升異動股，包括，東江環保（0895）收報1.84元，升21.85%；大成生化科技（0809）收報0.066元，升20%；創輝珠寶（8537）見52周低0.15元，收報0.159元，升18.44%；現代健康科技（0919）收報0.119元，升17.82%；宋都服務（9608）收報0.138元，升15.97%；交大慧谷（8205）收報0.183元，升15.09%；凱富善集團控股（8512）收報0.315元，升14.55%；NEXION TECH（8420）收報0.016元，升14.29%；眾安智慧生活服務（2271）收報1.07元，升13.83%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.21元，升13.51%；譽宴（1483）收報1.24元，升12.73%。

下跌異動股，包括，世大控股（8003）創上市新低，見0.061元，收報0.061元，跌59.87%；偉能集團（1608）收報0.225元，跌22.41%；寶聯控股（8201）收報0.047元，跌21.67%；中播數據（0471）創上市新低，見0.046元，收報0.048元，跌21.31%；REPUBLIC HC（8357）創上市新低，見0.061元，收報0.061元，跌20.78%；森美控股（0756）收報0.69元，跌20.69%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.035元，跌20.45%；上諭集團（1633）收報0.091元，跌20.18%；龍皇集團（8493）收報0.117元，跌19.86%；威鋮國際（1002）收報0.062元，跌19.48%；天源集團（6119）收報0.53元，跌17.19%。

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