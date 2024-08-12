中期收益按年增19.2%至51.41億元。集團指，主要由於在渠道拓展及市場推廣方面的持續努力，促進線上線下全渠道運營，有效提高產品銷量及消費者粘性。當中成人業務中，鞋類收入中期按年增20.1%至22.83億元，佔收益44.4%﹔服裝中期收益按年增15.7%至15.76億元﹔配飾中期收益按年增13%至7845.9萬元，佔收益的1.5%。

而361º 兒童業務的中期收益按年增24.2%至11.32億元，佔收益22%﹔其他收益中期按年增7%至7227.1萬元，佔收益的1.4%。

中期毛利率按年跌0.4個百分點至41.3%﹔按產品分類計，中期鞋類的毛利率按年跌0.7個百分點至42.8%﹔服裝產品毛利率按年上升0.1個百分點至40.2%﹔配飾毛利率按年升4.2 個百分點至35.5%。361º 兒童業務的毛利率微跌0.7個百分點至41.7%，主要由於 透過推出多款平均批發售價具競爭力的新產品的產品組合變動。

中期集團廣告及宣傳開支由2023年中期佔收益8.8%，升1.7個百分點至2024年中期的10.5%﹔中期員工成本由2023年中期佔收益7.1%，按年跌0.9個百分點至2024年中期的6.2%﹔中期研發開支佔收益亦由2023年中期的3.2%，跌0.4個百分點至2024年中期的2.8%。

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